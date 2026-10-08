В связи с мобилизацией в России: Литва развертывает военных для защиты границы с Калининградом

В течение следующих нескольких недель Литва развернет свои вооружённые силы для укрепления границы с Калининградом. Это происходит после того, как группа мигрантов пыталась прорваться через латвийско-белорусскую границу.

В то же время действия литовского командования преследуют превентивную цель. Об этом 7 октября сообщил министр обороны Литвы Робертас Каунас на своей странице в Facebook.

"В ответ на просьбу министра внутренних дел принять меры по укреплению государственной границы в районе Калининградской области я дал разрешение на привлечение литовских военнослужащих для усиления охраны границы в течение нескольких ближайших недель. Приказ вступает в силу немедленно", — заявил Каунас.

Он также сообщил, что развертывание вооружённых сил на границе связано с проведением мобилизации в России. По его словам, власти готовятся к возможному увеличению наплыва "агрессивно настроенных" иностранцев.

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"Мы спокойны и должны оставаться спокойными, но бдительными!", — подчеркнул министр обороны страны.

Стоит напомнить, что 5–6 октября военнослужащие Национальных вооружённых сил Латвии обнаружили группу из 20 нелегальных мигрантов, которые пытались пересечь границу со стороны Беларуси. Нелегалов сопровождали несколько вооруженных мужчин в масках. Они угрожали латвийским военным. А через несколько часов после этого люди в масках вторглись на территорию Латвии, повредили электрощит и похитили видеокамеры.

Напомним, в начале октября российский диктатор Владимир Путин отреагировал на якобы "угрозу" изоляции Калининграда силами НАТО, пригрозив применить все виды вооружения РФ.

Кроме того, ранее посольство России в Ирландии заявило, что РФ готова применить весь арсенал, включая ядерное оружие, если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область.