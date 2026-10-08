Через мобілізацію в Росії: Литва розгортає військових для захисту кордону з Калінінградом

Упродовж наступних кількох тижнів Литва розгорне свої військові сили для посилення кордону з Калінінградом. Це відбувається після того, як група мігрантів намагалася прорватися через латвійсько-білоруський кордон.

Водночас дії литовського командування мають превентивну мету. Про це 7 жовтня повідомив міністр оборони Литви Робертас Каунас на своїй сторінці у Facebook.

"У відповідь на прохання міністра внутрішніх справ вжити заходів щодо зміцнення державного кордону в районі Калінінградської області я надав дозвіл на залучення литовських військовослужбовців для посилення охорони кордону протягом кількох найближчих тижнів. Наказ починає діяти негайно", — заявив Каунас.

Він також повідомив, що розгортання військових сил на кордоні пов'язане із проведенням мобілізації у Росії. За його словами, влада готується до можливого збільшення напливу "агресивно налаштованих" іноземців.

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"Ми є і маємо бути спокійними, але пильними!", — наголосив міністр оборони країни.

Варто нагадати, що 5-6 жовтня військовослужбовці Національних збройних сил Латвії виявили групу з 20 нелегальних мігрантів, які намагались перейти кордон з боку Білорусі. Нелегалів супроводжували кілька озброєних чоловіків у масках. Вони погрожували латвійським військовим. А через кілька годин після цього люди в масках вторглися на територію Латвії, пошкодили електрощит та викрали відеокамери.

Нагадаємо, на початку жовтня російський диктатор Володимир Путін відповів на нібито "загрозу" ізоляції Калінінграду силами НАТО, пригрозивши застосувати усі види озброєння РФ.

Також раніше посольство Росії в Ірландії заявило, що РФ готова використати весь арсенал, включно з ядерною зброєю, якщо країни НАТО спробують ізолювати Калінінградську область.