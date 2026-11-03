Россия массированно атакует Украину баллистическими ракетами: под ударом Днепр, Кривой Рог и Харьков

Россия нанесла ракетный удар по Украине, пока страна готовится к холодам: под ударом оказались Днепр, Харьков и критически важная инфраструктура, от которой зависит отопление в домах миллионов украинцев.

В ночь на вторник, 3 ноября, российские войска начали массированную ракетно-дроновую атаку на Украину. Взрывы раздавались в Днепре и Харькове, под угрозой оказались Кривой Рог, Зеленодольск в Днепропетровской области, а также Ладыжин и Гайсин в Винницкой области. По предварительным сообщениям, среди основных целей россиян вновь оказались объекты энергетической инфраструктуры. О ракетной опасности сообщали Воздушные силы ВСУ, а местные власти информировали о взрывах в городах.

Ночью Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического оружия. Ракеты летели в направлении Кривого Рога и Зеленодольска в Днепропетровской области, а также Ладыжина и Гайсина в Винницкой области.

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По предварительным данным мониторинговых каналов, враг в настоящее время пытается нанести удары по объектам энергетической инфраструктуры, чтобы затруднить прохождение отопительного сезона и оставить украинцев без тепла в домах. Сообщалось о ракетной угрозе для Днепропетровской, Винницкой и Харьковской областей.

Согласно обнародованной информации, по Днепру россияне запустили пять баллистических ракет "Искандер-М" или КМ-23 северокорейского производства. По этим данным, на Ладыжин Винницкой области было направлено четыре ракеты "Циркон", а на Зеленодольск Днепропетровской области — четыре КМ-23.

Харьков подвергся удару двух ракет "Искандер-М" и управляемых авиабомб. Еще две ракеты "Искандер-М", по сообщениям мониторинговых каналов, летели в направлении Змиева в Харьковской области. Также поступали сообщения об атаке Запорожья управляемыми авиабомбами.

Указанные типы вооружения и количество ракет приведены по предварительным данным мониторинговых каналов и требуют подтверждения официальными источниками.

По состоянию на момент появления первых сообщений об обстреле информации о погибших, раненых или масштабах разрушений не поступало. Окончательные последствия ударов требовали уточнения.

Где прогремели взрывы и что известно о последствиях

Днепр и Днепропетровская область

В 04:09 глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил об ударах российских войск по критически важной инфраструктуре. По его словам, под ударом оказались объекты в Днепре и Криворожском районе. Информацию о возможных пострадавших в настоящее время уточняют.

Ранее сообщалось, что в течение суток 2 ноября российские войска более 40 раз наносили удары по трем районам Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии. В результате обстрелов погиб 61-летний мужчина, ранения получили взрослый и двое детей: четырёхлетний мальчик в состоянии средней тяжести был госпитализирован, а 10-летний ребёнок будет лечиться амбулаторно.

В Никопольском районе под вражеским обстрелом оказались районный центр, Марганецкая, Покровская и Червоногригоровская общины. Были повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили, объекты инфраструктуры и административные здания.

В Криворожском регионе российские войска атаковали Грушевскую и Зеленодольскую общины. В результате ударов были повреждены частные дома и автомобиль, также пострадал мужчина.

В Синельниковском районе под обстрел попали Раевская и Шахтерская общины. Там повреждены гимназия и складское помещение. В результате российской атаки погиб 61-летний мужчина.

Винницкая область

В Винницкой области примерно в 3:15 также раздавались взрывы. На данный момент глава областной военной администрации Наталья Заболотная пока не сообщала о последствиях атаки.

Харьков

В Харькове ночью 3 ноября также раздавались взрывы. Мэр Игорь Терехов сообщил об ударе по городу баллистическими ракетами и управляемыми авиабомбами.

По его словам, одно из попаданий зафиксировали на территории медицинского учреждения в Немишлянском районе города. В результате удара пострадали четыре человека, а здание получило значительные повреждения.

Зеленский предупреждал о подготовке массированного удара

Накануне, 2 ноября, президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка располагает информацией о подготовке Россией новой масштабной атаки. По его словам, основными целями должны были стать энергетическая и логистическая инфраструктура.

"Мы знаем из разведданных, что Россия готовит новый массированный удар по нашей стране, прежде всего по энергетике и логистике", — заявил глава государства в вечернем обращении.

Владимир Зеленский высказал предположение, что Кремль рассчитывает воспользоваться вниманием международного сообщества к выборам в США, которые состоятся 3 ноября. Из-за этого российские удары по Украине и проблемы с обеспечением украинской противовоздушной обороны ракетами могут отойти на второй план.

Зеленский призвал партнеров усилить давление на Россию, в частности ограничить её доходы от экспорта нефти и газа. Он также подчеркнул, что Украина будет отвечать на российские атаки.

Президент также подчеркнул, что Россия продолжает наносить удары не только по объектам генерации электроэнергии, но и по сетям и системам её распределения. По его словам, украинские энергетики круглосуточно восстанавливают повреждённую инфраструктуру после обстрелов.

Напомним, в ночь на 22 октября Россия применила против Киева три баллистические ракеты с кассетными боеголовками, которые поразили исторический центр, не задев ни одного военного объекта.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что в Литве за восемь недель собрали более 1,3 млн евро на дроны-перехватчики для укрепления противовоздушной обороны Украины и Литвы, а первые беспилотники Defender уже переданы украинским защитникам.