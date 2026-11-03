В Киеве остановили все трамваи и троллейбусы после удара РФ: какие новые маршруты, кроме метро

Россия повредила объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего в Киеве остановился весь общественный электротранспорт, сообщили в городской администрации. Впрочем, Киевский метрополитен пока работает. Чтобы компенсировать отсутствие троллейбусов и трамваев, на улицы выпустили дополнительные автобусы по новым маршрутам. Что делают киевские власти, чтобы не допустить транспортного и коммунального коллапса?

В связи с критической ситуацией в энергосистеме и проблемами с энергоснабжением в столице, Киеве, часть трамваев и троллейбусов будет заменена автобусами, говорится в Telegram-канале КГГА. Указано, что это временная остановка общественного транспорта после очередного удара РФ по Украине. Электротранспорт остановили вечером 3 ноября, пояснили местные власти: дату и время возобновления движения не указали.

В КГГА пояснили, что сложилась "критическая ситуация в энергосистеме страны". Чтобы сохранить транспортное сообщение в Киеве, КП "Киевпастранс" запустило 30 автобусных маршрутов вместо троллейбусов и 10 маршрутов — вместо трамваев. Отмечается, что количество автобусов на маршрутах будет определяться с учетом наличия водителей, транспортных средств, количества пассажиров и "текущей ситуации в городе".

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Обстрел Украины — КГГА об остановке троллейбусов и трамваев 3 ноября Фото: Скриншот

Обстрел Украины — КГГА о ситуации с транспортом 3 ноября Фото: Скриншот

Киевские городские власти также отметили, что в дальнейшем работа транспорта будет зависеть от общей ситуации в энергосистеме, а движение возобновят после стабилизации сети.

Обстрел Украины — КГГА о ситуации после удара РФ 3 ноября Фото: Скриншот

Обстрел Украины — подробности удара РФ 3 ноября

Мэр Киева Виталий Кличко вечером 3 ноября подтвердил проблемы с энергоснабжением в украинской столице. Чиновник уточнил, что ситуация "чрезвычайно сложная", поскольку во время последнего обстрела Украины россияне повредили как генерирующие мощности, так и распределительную систему. Также он добавил, что на днях РФ нарушила работу киевского регионального энергоузла. Кличко пояснил, что из-за отсутствия электричества не работает общественный электротранспорт и водоснабжение. В некоторых районах Киева, где ситуация наиболее тяжелая, разворачивают пункты обогрева, где можно зарядить гаджеты и выпить чаю, написал мэр в соцсетях.

Обстрел Украины — Кличко о ситуации после удара РФ 3 ноября Фото: Скриншот

Отметим, что в ночь на 3 ноября ВС РФ обстреляли Украину, применив при этом несколько десятков ракет различных типов (баллистических, крылатых, гиперзвуковых) и около 300 дронов. Воздушные силы ВСУ сообщили о сбивании трех баллистических ракет "Искандер", 49 из 59 крылатых ракет Х-101, 257 из 289 беспилотников: удары пришлись по 23 объектам. Военные администрации заявили об ударах по энергетическим объектам в Ладыжине в Винницкой области, а также по энергетической инфраструктуре под Кривым Рогом, под Киевом, в Днепропетровской и Харьковской областях.

После ракетно-дронового удара со стороны РФ НЭК "Укрэнерго" уточнила, что россияне нанесли 20 ударов по объектам энергетики за последние сутки. Также уточняется, что ситуация сложная, а ремонтные бригады пытаются восстановить работу оборудования.

Напоминаем, что днём 3 ноября городские власти сообщили о сбоях в водоснабжении в Киеве: какова ситуация в столице.