У Києві зупинили усі трамваї та тролейбуси після удару РФ: які нові маршрути, окрім метро

РФ пошкодила об'єкти енергетичної інфраструктури, тому у Києву зупинився весь громадський електротранспорт, повідомили у міській адміністрації. Втім, Київський метрополітен поки працює. Щоб компенсувати відсутність тролейбусів та трамваїв, на вулиці випустили додаткові автобуси за новими маршрутами. Що робить київська влада, щоб не допустити транспортного та комунального колапсу?

Через критичну ситуацію в енергосистемі та проблеми з енергетикою у столиці у Києві частину трамваїв та тролейбусів замінять автобусами, ідеться у Telegram-каналі КМДА. Вказано, що це тимчасова зупинка громадського транспорту після чергового удару РФ по Україні. Електротранспорт спинили увечері 3 листопада, пояснила місцева влада: дата та час відновлення руху не вказали.

У КМДА пояснили, що склалась "критична ситуація в енергосистемі країни". Щоб зберегти транспортне сполучення у Києві, КП "Київпастранс" запустив 30 маршрутів автобусів на заміну тролейбусам та 10 маршрутів — на заміну трамваїв. Наголошується, що кількість автобусів на маршрутах визначать з врахуванням наявності водіїв, транспортних засобів, кількості пасажирів та "поточної ситуації у місті".

Видео дня

Обстріл України — КМДА про зупинку трамваїв та тролейбусів 3 листопада Фото: Скриншот

Обстріл України — КМДА про ситуацію з транспортом 3 листопада Фото: Скриншот

Київська міська влада також зауважила, що надалі робота транспортом залежатиме від загальної ситуації в енергосистемі, а рух відновлять після стабілізації мережі.

Обстріл України — КМДА про ситуацію після удару РФ 3 листопада Фото: Скриншот

Обстріл України — деталі удару РФ 3 листопада

Міський голова Києва Віталій Кличко увечері 3 листопада підтвердив проблеми з енергетикою в українській столиці. Посадовець уточнив, що ситуація "надзвичайно складна", оскільки під час останнього обстрілу України росіяни пошкодили як генеруючі потужності, так і розподільчу систему. Також він додав, що днями РФ порушила роботу київського регіонального енерговузла. Кличко пояснив, що через відсутність електрики не працює громадський електротранспорт та водопостачання. У деяких районах Києва, де ситуація найгірша розгортають пункти обігріву, де можна зарядити гаджети та попити чаю, написав мер у соцмережах.

Обстріл України — Кличко про ситуацію після удару РФ 3 листопада Фото: Скриншот

Зазначимо, в ніч на 3 листопада ЗС РФ провели обстріл України, використавши при цьому кілька десятків ракет різних типів (балістичних, крилатих, гіперзвукових) та близько 300 дронів. Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття трьох балістичних "Іскандерів", 49 з 59 крилатих ракет Х-101, 257 з 289 безпілотників: стались влучання у 23 локаціях. Військові адміністрації заявили про удари по енергетичних об'єктах у Ладижині у Вінницькій області, і також по енергетичній інфраструктурі під Кривим Рогом, під Києвом, у Дніпропетровській, Харківській областях.

Після ракетно-дронового удару РФ НЕК "Укренерго" уточнила, що росіяни завдали 20 ударів по об'єктах енергетики протягом останньої доби. Також уточнюється, що ситуація складна, а ремонтні бригади намагаються відновити роботу обладнання.

Нагадуємо, вдень 3 листопада міська влада повідомила про колапс з водопостачанням у Києві: яка ситуація у столиці.