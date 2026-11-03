РФ атакувала підстанції біля Хмельницької АЕС: Шмигаль розповів про деталі удару

В ніч на 3 листопада ЗС РФ атакували важливі підстанції, які забезпечують роботу Хмельницької АЕС, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Під ударом опинились інші енергооб'єкти, і тепер Україна просить партнерів про допомогу, щоб впоратись з наслідками удару. Що відомо загрозу для ХАЕС, яка має потужність 2 ГВт та забезпечує світлом мільйони українців?

Інформація про атаку ЗС РФ на лінії біля ХАЕС увечері 3 листопада з'явилась у Telegram-каналі глави Міненерго. Шмигаль заявив, що підстанції атакували три російських дрони. Посадовець не уточнив, скільки саме підстанцій могло постраждати та який степінь пошкоджень, якщо сталось влучання чи упали уламки.

Шмигаль зустрівся з послами країн G7, ЄС та NB8 (Nordic-Baltic Eight — з англ. "Нордично-балтійська вісімка") та розповів про наслідки російських ударів по енергетиці й про те, що Україна зробила для захисту від повітряних атак. Посадовець навів дані Повітряного командування, що під час обстрілу 3 листопада росіяни застосували 17 балістичних ракет, 59 крилатих ракет, 289 БпЛА. [Зауважмо, що в офіційному звіті Повітряних сил не було даних про кількість балістики — ред.]. Окрім інформації про три дрони на підстанції ХАЕС та загальних слів про атаку на інші енергетичні об'єкти, інших деталей влучань не було.

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"Основними цілями знову стали об’єкти енергетики — електростанції, підстанції систем передачі та розподілу електроенергії", — ідеться у дописі Шмигаля.

Обстріл України — Шмигаль про удар по Хмельницькій АЕС 3 листопада Фото: Скриншот

Міністр енергетики також повідомив про те, як Україна підготувалась до атак РФ. З'ясувалось, що збудували 235 споруд другого рівня захисту для захисту ключових вузлів. Про їхню ефективність свідчить єдине ураження балістики по невказаному об'єкту. Також вказано, що у громади передали 8 тис. тонн обладнання, яке допомагає швидко впоратись з наслідками ударів РФ, пояснив Шмигаль. Посадовець озвучив потребу у фінансах для забезпечення роботи української енергосистеми. 800 млн євро — це кошти, отримані протягом року від Фонду підтримки енергетики України, але ще потрібно 450 млн євро в цілому на різні потреби (з них 100 млн євро — на кабелі) й 500 млн євро на поточні ремонти після влучань.

Хмельницька АЕС — атомна електростанція, розташована у Хмельницькій області у місті Нетішин. Потужність ХАЕС — 2 ГВт: це складає 13% від загальної потужності енергосистеми в 15 ГВт.

Обстріл України — деталі удару РФ 3 листопада

В ніч на 3 листопада Повітряні сили інформували про рух засобів ураження РФ, які, серед іншого, могли наближатись до Хмельницької АЕС. Зокрема, близько 2 год командування попередило про дрони, які летіли у бік Хмельницького та Летичева, а перед цим БпЛА зафіксували поруч з Шепетівкою. Крім того, у попередженнях фігурували населені пункти Вінниччини та Житомирщини, які були на шляху дронів на захід у напрямку Нетішина та Хмельницької АЕС.

Зазначимо, зранку Повітряне командування відзвітувало про збиття трьох балістичних ракет, 49 крилатих ракет та 257 дронів різних типів і про влучання у 23 точках. Згідно з даними моніторингових каналів та військових адміністрацій, вибувало під Києвом, у Ладижині, біля Кривого Рогу та в інших регіонах.

Нагадуємо, увечері 3 листопада у КМДА підтвердили критичну ситуацію з водою та транспортом у Києві через ракетно-дроновий удар РФ. Тим часом в НЕК "Укренерго" заявили, що стався один з найпотужніших обстрілів енергетики, та назвали кількість атак на об'єкти протягом одної доби.