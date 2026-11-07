Россия нанесла ракетный удар по Киеву и объектам энергетики Киевской области: что известно о последствиях

Ночная атака России вновь затронула то, без чего невозможна привычная жизнь тысяч людей, — энергетическую инфраструктуру.

В ночь на 7 ноября российские войска нанесли ракетные удары по Киеву и Киевской области. Под ударом оказались энергетическая инфраструктура, жилые дома и гражданские объекты. О последствиях ночной атаки сообщили глава Макаровской общины Вадим Токар, ГСЧС Киевской области, начальник КОВА Тимур Ткаченко и Киевская городская военная администрация (КГВА).

По сообщениям Воздушных сил ВСУ, первое предупреждение об угрозе применения баллистического оружия с севера поступило в 23:54 6 ноября, после чего в течение ночи неоднократно объявляли о ракетной опасности для Киева и Киевской области.

По словам очевидцев, первые взрывы в Киеве прогремели около 22:55 6 ноября.

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А вот первая волна массированной ракетной атаки, по данным мониторинговых каналов, началась около 01:04 7 ноября: сообщалось о движении четырёх ракет "Циркон" в направлении Киева и Броваров через Черниговскую область. Впоследствии были зафиксированы новые цели, летевшие в сторону Киевской области, Триполья и Броваров, а среди вероятных объектов удара называли Трипольскую ТЭС и подстанцию 750 кВ "Киевская". Всего за короткий промежуток времени могло быть выпущено около 20 ракет.

Около 01:59 мониторинговые каналы сообщили об отражении баллистической угрозы, однако уже в 02:59 объявили о новой опасности — на этот раз со стороны Брянска. В 03:04 в Киеве раздались взрывы, а впоследствии появились сообщения о двух ударах в районе Оболони, вероятной целью которых мог быть Северный мост.

Около 03:29–03:33 в сторону столицы вновь летели баллистические ракеты, после чего раздалась очередная серия взрывов. О снятии угрозы мониторинговые каналы сообщили в 04:10.

Каковы последствия ракетного удара по Киеву

По словам мэра Виталия Кличко, целью атаки врага были объекты инфраструктуры. В 01:42 он сообщил, что в Соломенском районе Киева обломки попали в один из пятиэтажных жилых домов. По другому адресу взрывная волна повредила окна ещё одного пятиэтажного дома. На места происшествий сразу же выехали экстренные службы.

А вот Киевская городская военная администрация сообщила, что в результате атаки пострадали два человека.

"На данный момент известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки. Им оказывается необходимая медицинская помощь", — сообщили в КМВА в 02:23.

Позже власти сообщили, что в этом районе также было повреждено здание детского сада и возник пожар в нежилом коммерческом здании.

Удар по энергетическому объекту в Киевской области

В субботу ночью, 7 ноября, российские войска также атаковали объект энергетической инфраструктуры на территории Макаровской общины Киевской области.

Об этом в 01:39 сообщил глава общины Вадим Токар в своём Telegram-канале. Он призвал местных жителей не покидать укрытия до официального отбоя воздушной тревоги.

На момент публикации сообщения чиновник не уточнил, насколько серьезные повреждения получил энергетический объект и есть ли пострадавшие в результате этого удара.

В Броварском районе дрон разрушил частный дом: супруги оказались под завалами

Еще один удар российские войска нанесли по Киевской области вечером 6 ноября. В селе Богдановка Броварского района вражеский беспилотник попал в частный дом. Здание было повреждено, после чего возник пожар.

Об этом в 00:49 сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.

По словам спасателей, в момент обрушения внутри дома находилась супружеская пара. Женщина 1960 года рождения смогла самостоятельно выбраться из-под обломков. Ее муж, 1951 года рождения, оказался под завалами. Спасатели деблокировали его и оказали необходимую помощь.

По информации начальника Киевской областной военной администрации Тимура Ткаченко, мужчина получил множественные осколочные ранения головы и туловища, а также ожоги лица. Его госпитализировали. У женщины развилась острая стрессовая реакция. Медики осмотрели её на месте.

В ГСЧС сообщили, что пожар в доме ликвидирован.

Напомним, на фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре возникли вопросы относительно готовности защитных сооружений в Киевской области. Волонтер Сергей Стерненко опубликовал фотографии одного из энергообъектов, где вокруг силового трансформатора до сих пор виден незавершенный каркас из бетона и арматуры. По его словам, на части объектов работы вообще не выполнены, а на других — завершены лишь частично или имеют серьезные нарушения.

Кроме того, Фокус сообщал, что 22 октября Россия нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами с кассетными боеголовками, которые поразили гражданские объекты в историческом центре столицы.