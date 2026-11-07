Масштабные разрушения в Киеве, пожары в Павлограде и отключение электроэнергии в Чернигове: что известно о последствиях ночной атаки РФ

В ночь на 7 ноября российские войска нанесли удар по Украине с помощью баллистических ракет и беспилотников. Под ударом оказались Киев, Днепропетровская и Черниговская области.

В результате обстрелов есть пострадавшие, повреждены жилые дома, предприятия, объекты инфраструктуры и энергетические сооружения. В Чернигове полностью отключено электроснабжение.

Киев и Киевская область

В ночь на 7 ноября российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву и инфраструктурным объектам в пригороде столицы, сообщают в ГСЧС.

В Соломенском районе зафиксированы разрушения жилых и нежилых зданий. В частности, по одному из адресов частично разрушен фасад первого этажа пятиэтажного жилого дома. Еще по трем адресам взрывная волна выбила окна в пятиэтажных домах. В одном из домов человек получил травмы.

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Кроме того, на территории детского сада было разрушено двухэтажное здание. В другом месте возникли пожары: горели припаркованный грузовик и нежилое здание. Спасатели ликвидировали возгорания.

По словам мэра Виталия Кличко, в результате обстрела пострадал 14-летний ребенок. Двое раненых были госпитализированы. В ГСЧС добавили, что в общей сложности травмы получили 6 человек.

Последствия нападения РФ на Киев, 7 ноября

Кроме того, в результате ночной атаки были повреждены энергетические объекты в Киевской области. По словам Кличко, в столице сложилась чрезвычайно сложная ситуация с энергоснабжением, что сказывается на работе систем тепло- и водоснабжения.

В настоящее время энергетики и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий обстрела и восстановлением коммунальных услуг.

Кроме того, российские войска атаковали Северный мост в Киеве. Сооружение получило повреждения, поэтому движение по нему перекрыли в обоих направлениях. Специалисты проводят обследование моста, чтобы определить степень разрушений.

Днепропетровская область

В ночь на 7 ноября российские войска почти 20 раз нанесли удары с помощью беспилотников по четырём районам Днепропетровской области, сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Наибольший ущерб зафиксирован в Павлограде. Там повреждены многоквартирные дома, предприятие, автомобили и хозяйственные постройки. В результате ударов возникли пожары.

Пострадали три человека. 32-летний мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести. 38-летняя женщина и 11-летняя девочка будут проходить лечение амбулаторно.

Последствия нападения РФ на Павлоград, 7 ноября

В Новоалександровской и Николаевской общинах Днепровского района повреждена инфраструктура.

Также под российскими ударами оказались районный центр в Никопольском районе, Марганецкая, Червоногригоровская и Мировская общины. Там были повреждены частный дом и объекты инфраструктуры.

Кроме того, российские войска нанесли удар по объектам инфраструктуры в Новопольской общине Криворожского района.

Черниговская область

В результате российских ударов в ночь на 7 ноября Чернигов полностью остался без электричества, сообщает городской совет.

Из-за отсутствия электроснабжения в городе прекратил работу электротранспорт.

Напомним, что в течение октября 2026 года целью российских атак неоднократно становился и Южный мост. Первые удары российских беспилотников были зафиксированы 1 октября, следующие — 2 октября, а 27 октября по переправе нанесли удар баллистическими ракетами.

Также Фокус сообщал, что в ночь на 7 ноября Россия нанесла баллистические удары по Киеву и объектам энергетики Киевской области. О последствиях ночной атаки сообщали глава Макаровской общины Вадим Токар, ГСЧС Киевской области, начальник КОВА Тимур Ткаченко и Киевская городская военная администрация (КГВА).