Удар РФ пошкодив Північний міст у Києві: киянам доведеться змінити маршрути

Киянам доведеться шукати інші маршрути через Дніпро, адже після російської атаки один із важливих мостів столиці закрили для проїзду в обидва боки, а фахівці з'ясовують, наскільки серйозні пошкодження.

У Києві внаслідок російської атаки пошкоджений Північний міст. Рух транспорту цією спорудою наразі повністю перекрили в обох напрямках. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Внаслідок атаки ворога пошкоджений Північний міст. Фахівці досліджують ступінь пошкоджень. Рух мостом наразі закритий в обидві сторони", — написав він.

Наразі спеціалісти обстежують міст, щоб визначити характер і масштаб пошкоджень. Інформації про терміни відновлення руху поки немає.

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