Удар РФ повредил Северный мост в Киеве: киевлянам придется изменить маршруты

Киевлянам придется искать другие маршруты через Днепр, ведь после российской атаки один из важных мостов столицы закрыли для движения в обе стороны, а специалисты выясняют, насколько серьезны повреждения.

В Киеве в результате российского удара поврежден Северный мост. Движение транспорта по этому мосту в настоящее время полностью перекрыто в обоих направлениях. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В результате атаки противника поврежден Северный мост. Специалисты оценивают степень повреждений. Движение по мосту в настоящее время закрыто в обе стороны", — написал он.

В настоящее время специалисты проводят обследование моста, чтобы определить характер и масштаб повреждений. Информации о сроках возобновления движения пока нет.

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