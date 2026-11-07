Удар РФ повредил Северный мост в Киеве: киевлянам придется изменить маршруты
Киевлянам придется искать другие маршруты через Днепр, ведь после российской атаки один из важных мостов столицы закрыли для движения в обе стороны, а специалисты выясняют, насколько серьезны повреждения.
В Киеве в результате российского удара поврежден Северный мост. Движение транспорта по этому мосту в настоящее время полностью перекрыто в обоих направлениях. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
"В результате атаки противника поврежден Северный мост. Специалисты оценивают степень повреждений. Движение по мосту в настоящее время закрыто в обе стороны", — написал он.
В настоящее время специалисты проводят обследование моста, чтобы определить характер и масштаб повреждений. Информации о сроках возобновления движения пока нет.
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