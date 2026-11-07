Росія вдарила по підстанціях двох АЕС: Зеленський розповів, чим атака загрожує Києву

Російські війська під час масованої атаки 7 листопада завдали ударів по підстанціях у Київській області, які з’єднують Рівненську та Хмельницьку атомні електростанції з Києвом і центральними регіонами України.

Загалом окупанти застосували 172 безпілотники та 36 балістичних ракет. Усі ракети були спрямовані на столицю та Київську область, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Головною мішенню російського удару знову стала енергетична інфраструктура. У Києві склалася складна ситуація з постачанням електроенергії, води та тепла. Також внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки та Північний міст. Крім того, частково зруйнований дитячий садочок.

Підстанції, які забезпечують зв’язок Рівненської та Хмельницької АЕС із Києвом і центральними регіонами, зазнали ударів у Київській області. Пошкодження енергетичних підстанцій також зафіксували на Вінниччині, Житомирщині, Рівненщині, Харківщині та Дніпропетровщині. Загалом, крім Києва, під російськими ударами опинилися ще 12 регіонів України. Постраждали дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

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Зеленський зазначив, що в постраждалих регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні та рятувальні роботи.

"До тристоронніх перемовин Росія готується, запускаючи балістику по українській критичній інфраструктурі", — заявив президент.

Окремо президент подякував українцям, які захищають країну від російських атак і відновлюють пошкоджену інфраструктуру, щоб Україна могла пройти зиму. Водночас Зеленський наголосив, що Україна не повинна залишатися без міжнародної підтримки на тлі посилення російських ударів.

Він заявив, що розраховує на збільшення двосторонньої допомоги з боку США та посилення уваги до України з боку американського Конгресу.

Президент також закликав до єдності обох партій у питаннях безпеки, підтримки України, засудження російської агресії та посилення санкцій проти Володимира Путіна.

"Рішучість та послідовність Америки у підтримці України мають велике значення для наближення миру", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 листопада російські війська атакували Україну балістичними ракетами та безпілотниками. Під ударом опинилися Київ, Дніпропетровська та Чернігівська області.

Також в ніч на 7 листопада Росія вдарила балістикою по Києву та енергетиці Київщини. Про наслідки нічної атаки повідомляли голова Макарівської громади Вадим Токар, ДСНС Київської області, начальник КОВА Тимур Ткаченко та Київська міська військова адміністрація (КМВА).