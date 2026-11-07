Россия нанесла удар по подстанциям двух АЭС: Зеленский рассказал, чем эта атака грозит Киеву

В ходе массированной атаки 7 ноября российские войска нанесли удары по подстанциям в Киевской области, которые соединяют Ровенскую и Хмельницкую атомные электростанции с Киевом и центральными регионами Украины.

Всего оккупанты задействовали 172 беспилотника и 36 баллистических ракет. Все ракеты были нацелены на столицу и Киевскую область, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Главной целью российского удара вновь стала энергетическая инфраструктура. В Киеве сложилась сложная ситуация с поставками электроэнергии, воды и тепла. Также в результате обстрела повреждены жилые дома и Северный мост. Кроме того, частично разрушен детский сад.

Подстанции, обеспечивающие связь Ровенской и Хмельницкой АЭС с Киевом и центральными регионами, подверглись ударам в Киевской области. Повреждения энергетических подстанций также зафиксированы в Винницкой, Житомирской, Ровенской, Харьковской и Днепропетровской областях. В целом, кроме Киева, под российскими ударами оказались еще 12 регионов Украины. Пострадали девять человек, среди них один ребенок.

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Зеленский отметил, что в пострадавших регионах, где это позволяет обстановка с безопасностью, продолжаются ремонтные и спасательные работы.

"Россия готовится к трехсторонним переговорам, нанося ракетные удары по критически важной инфраструктуре Украины", — заявил президент.

Отдельно президент поблагодарил украинцев, которые защищают страну от российских атак и восстанавливают поврежденную инфраструктуру, чтобы Украина смогла пережить зиму. В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина не должна оставаться без международной поддержки на фоне усиления российских ударов.

Он заявил, что рассчитывает на увеличение двусторонней помощи со стороны США и на то, что американский Конгресс уделит Украине больше внимания.

Президент также призвал обе партии к единству в вопросах безопасности, поддержки Украины, осуждения российской агрессии и ужесточения санкций против Владимира Путина.

"Решительность и последовательность США в поддержке Украины имеют большое значение для приближения мира", — подытожил Зеленский.

Напомним, что в ночь на 7 ноября российские войска нанесли удар по Украине с помощью баллистических ракет и беспилотников. Под ударом оказались Киев, Днепропетровская и Черниговская области.

Кроме того, в ночь на 7 ноября Россия нанесла ракетные удары по Киеву и объектам энергетики Киевской области. О последствиях ночной атаки сообщали глава Макаровской общины Вадим Токар, ГСЧС Киевской области, начальник КОВА Тимур Ткаченко и Киевская городская военная администрация (КГВА).