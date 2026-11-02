Киевское метро парализовало из-за скачков напряжения: пассажиры пережили утренний транспортный коллапс

В Киеве из-за значительных колебаний напряжения временно приостановили движение поездов на отдельных участках красной и зеленой линий метро. По состоянию на 10:00 2 ноября метрополитен вернулся к обычному режиму работы.

Об этом сообщили в Киевском метрополитене.

Движение поездов было приостановлено из-за значительных колебаний напряжения от внешних источников питания. На красной линии поезда временно курсировали между станциями "Академгородок" и "Арсенальная", а на зеленой — не курсировали между станциями "Осокорки" и "Красный хутор".

В 9:48 в КГГА сообщили о возобновлении движения на красной линии. Поезда вновь курсировали между станциями "Академгородок" и "Лесная".

В 9:59 стало известно о возобновлении движения на "зеленой" линии между станциями "Осокорки" и "Червоный хутор". Метрополитен работает в обычном режиме.

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Кроме того, временно было приостановлено движение электротранспорта на Борщаговской линии скоростного трамвая и на проспекте Отрадном. Синяя линия метро во время перебоев работала в обычном режиме.

Ранее Фокус сообщал об обстрелах столицы и российских ударах в районе Северного моста. Одна из таких атак произошла 10 октября. Тогда в сети появились сообщения о возможном ударе баллистической ракетой. Впоследствии местные власти подтвердили воздушную атаку и сообщили о попадании на территории лодочной станции возле парка отдыха "Наталка".

Еще один удар по Северному мосту был зафиксирован 4 октября. После утренней атаки РФ над мостом поднялся столб дыма.

Кроме того, 20 октября днём стало известно о приостановке работы Киевского метрополитена. Городские власти пояснили, какой объект был повреждён российскими дронами.