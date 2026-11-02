Київське метро паралізувало через стрибки напруги: пасажири пережили ранковий транспортний колапс

У Києві через значні коливання напруги тимчасово зупиняли рух поїздів на окремих ділянках червоної та зеленої ліній метро. Станом на 10:00 2 листопада метрополітен повернувся до звичайного режиму роботи.

Про це повідомили в Київському метрополітені.

Рух поїздів призупиняли через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення. На червоній лінії поїзди тимчасово курсували між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна", а на зеленій — не рухалися між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір".

О 9:48 у КМДА повідомили про відновлення руху на червоній лінії. Поїзди знову курсували між станціями "Академмістечко" та "Лісова".

О 9:59 стало відомо про відновлення руху на зеленій лінії між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір". Метрополітен працює у звичайному режимі.

Також тимчасово призупиняли рух електротранспорту на Борщагівській лінії швидкісного трамвая та проспекті Відрадному. Синя лінія метро під час перебоїв працювала у звичайному режимі.

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Раніше Фокус повідомляв про обстріли столиці та російські удари поблизу Північного мосту. Одна з таких атак сталася 10 жовтня. Тоді в мережі з'явилися повідомлення про ймовірний удар балістичною ракетою. Згодом місцева влада підтвердила повітряну атаку та повідомила про влучання на території човнової станції біля парку відпочинку "Наталка".

Ще один удар по Північному мосту зафіксували 4 жовтня. Після ранкової атаки РФ над мостом здійнявся стовп диму.

Також 20 жовтня вдень стало відомо про зупинку Київського метрополітену. Міська влада пояснила, який об'єкт пошкодили російські дрони.