Половина минимальной зарплаты за билет: Киев обогнал большинство европейских столиц по цене проездного

С 15 июля в Киеве выросла стоимость проезда в общественном транспорте: одна поездка теперь стоит 30 гривен, а месячный безлимитный проездной — 3656 гривен (71 евро). По стоимости месячного проездного Киев занял шестое место среди европейских столиц.

Об этом сообщили "Новости.LIVE".

Издание сравнило стоимость месячных проездных в столицах Европы и отметило, что после повышения цены Киев вошел в первую шестерку рейтинга.

Самый дорогой месячный проездной — в Лондоне, где он стоит 235 евро. Далее следуют Мадрид — 142 евро, Амстердам — 129 евро, Берлин — 114 евро и Париж — 90,8 евро. В Киеве месячный безлимитный проездной стоит 3656 гривен, или 71 евро.

Согласно данным инфографики, минимальная заработная плата в Украине по состоянию на июль 2026 года составляет 169 евро (8647 гривен). Таким образом, стоимость месячного проездного в Киеве равна 42,28 % от минимальной зарплаты.

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После Киева в рейтинге следуют Вильнюс (38 евро), Рига (30 евро), Таллинн (30 евро), Будапешт (26,32 евро), Варшава (25 евро), Прага (22,7 евро), Братислава (22 евро) и Бухарест (15,36 евро).

Согласно данным инфографики, более дорогой месячный проездной, чем в Киеве, есть только в Лондоне, Мадриде, Амстердаме, Берлине и Париже. При этом в большинстве других европейских столиц его стоимость составляет от 15 до 38 евро.

Данные приведены для месячных безлимитных проездных по состоянию на июль 2026 года.

Ранее эксперт Олег Попенко объяснял, почему, по его мнению, повышение стоимости проезда в общественном транспорте является необоснованным.

В то же время экономисты предупреждают, что подорожание проезда может привести к росту цен и в других сферах. По их оценкам, это может повлиять не только на расходы пассажиров, но и на стоимость товаров в магазинах, услуг и питания в заведениях.