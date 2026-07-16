Половина мінімалки за квиток: Київ обігнав більшість європейських столиць за ціною проїзного

Із 15 липня у Києві зросла вартість проїзду в громадському транспорті: одна поїздка тепер коштує 30 гривень, а місячний безлімітний проїзний — 3656 гривень (71 євро). За вартістю місячного проїзного Київ посів шосте місце серед європейських столиць.

Про це повідомили "Новини.LIVE".

Видання порівняло вартість місячних проїзних у столицях Європи та зазначило, що після підвищення ціни Київ опинився в першій шістці рейтингу.

Найдорожчий місячний проїзний — у Лондоні, де він коштує 235 євро. Далі йдуть Мадрид — 142 євро, Амстердам — 129 євро, Берлін — 114 євро та Париж — 90,8 євро. У Києві місячний безлімітний проїзний коштує 3656 гривень, або 71 євро.

За даними інфографіки, мінімальна заробітна плата в Україні станом на липень 2026 року становить 169 євро (8647 гривень). Таким чином, вартість місячного проїзного в Києві дорівнює 42,28% від мінімальної зарплати.

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Після Києва в рейтингу розташувалися Вільнюс (38 євро), Рига (30 євро), Таллінн (30 євро), Будапешт (26,32 євро), Варшава (25 євро), Прага (22,7 євро), Братислава (22 євро) та Бухарест (15,36 євро).

За даними інфографіки, дорожчий місячний проїзний, ніж у Києві, мають лише Лондон, Мадрид, Амстердам, Берлін і Париж. Водночас у більшості інших європейських столиць його вартість становить від 15 до 38 євро.

Дані наведені для місячних безлімітних проїзних станом на липень 2026 року.

Раніше експерт Олег Попенко пояснював, чому, на його думку, підвищення вартості проїзду в громадському транспорті є необґрунтованим.

Водночас економісти попереджають, що подорожчання проїзду може спричинити зростання цін і в інших сферах. За їхніми оцінками, це здатне вплинути не лише на витрати пасажирів, а й на вартість товарів у магазинах, послуг і харчування в закладах.