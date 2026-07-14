Ціни зростуть майже на все: що чекає киян після підвищення тарифів на проїзд, — аналітик

Підвищення вартості проїзду в Києві може вдарити не лише по гаманцях пасажирів, а й позначитися на цінах у магазинах, закладах харчування та сфері послуг. Економісти вважають, що дорожчий транспорт здатен запустити ланцюгову реакцію, наслідки якої поступово відчує практично кожен споживач.

Зокрема, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів у коментарі виданню "УНІАН", що підвищення транспортних тарифів не обмежиться лише додатковими витратами для тих, хто щодня користується громадським транспортом. За його словами, зміни поступово впливатимуть на всю економіку, адже збільшення витрат населення та бізнесу зрештою відобразиться на вартості товарів і послуг.

І першими наслідки відчують самі кияни. Якщо щоденні поїздки стануть дорожчими, сім'ям доведеться витрачати більше грошей на транспорт, а отже — економити на інших покупках. А це означає зниження споживчої активності, що завжди болісно позначається на бізнесі.

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Втім, на цьому процес не зупиниться, і, за словами Шевчишина, працівники, які щодня добираються до роботи громадським транспортом, рано чи пізно почнуть вимагати підвищення заробітної плати або компенсації транспортних витрат. Для роботодавців це означатиме збільшення витрат на персонал, а будь-яке зростання собівартості бізнес зазвичай змушений компенсувати через ціни.

Саме тому, пояснює аналітик, дорожчий транспорт із часом може позначитися на вартості практично всього — від чашки кави чи обіду в кафе до одягу, побутових товарів або послуг перукаря. Причому мова не йде про різкий стрибок цін. Швидше це буде поступове й майже непомітне для окремого товару подорожчання, яке в сукупності стане відчутним для споживачів.

"Бізнес почне переносити це на кінцевий товар. І почнеться здорожчання саме кінцевого товару. Будуть складнощі по логістиці з такими цінами. Буде якийсь період адаптації, люди почнуть шукати можливості ближче знайти роботу", — пояснив Шевчишин.

На думку експерта, можливе підвищення вартості проїзду в метро до 30 гривень і в маршрутках до 25 гривень навряд чи залишиться виключно столичною історією. Подібні рішення можуть поступово ухвалювати й перевізники на приміських маршрутах, адже транспортна система працює як єдиний механізм. У результаті економічний ефект лише посилюватиметься.

Ще одним наслідком, за словами аналітика, може стати зміна поведінки самих працівників. Частина людей почне шукати роботу ближче до дому, щоб менше витрачати на дорогу, а для окремих компаній питання забезпечення персоналом стане складнішим.

Що більше, зміна тарифів у столиці може вплинути навіть на загальноукраїнські економічні показники. Оскільки Київ залишається найбільшим містом країни, де проживає понад десята частина населення України, будь-які масштабні зміни споживчих витрат у столиці відображаються і на загальному рівні інфляції.

Водночас точно оцінити масштаб такого впливу наразі неможливо. За словами експерта, частина коштів, які люди раніше витрачали в магазинах чи закладах сфери послуг, буде спрямована на оплату транспортних послуг. Попри це він вважає, що сукупний ефект для економіки, швидше за все, буде негативним.

Крім того, аналітик пояснив журналістам, як нові тарифи можуть вплинути на сімейний бюджет киян. За його словами, людина, яка щодня користується громадським транспортом для поїздок на роботу і назад, після підвищення тарифів витрачатиме приблизно на тисячу гривень більше щомісяця.

Якщо ж говорити про маршрутні таксі, то витрати можуть виявитися ще вищими. За підрахунками УНІАН, пасажир, який щодня здійснює чотири поїздки маршруткою — дві дорогою на роботу і дві додому, — витрачатиме близько 100 гривень на день. За 22 робочі дні це становитиме приблизно 2,2 тисячі гривень на місяць.

Відповідно до даних Державної служби статистики, середня заробітна плата у Києві перевищує 41 тисячу гривень на місяць, а після сплати податків становить близько 36,3 тисячі гривень. За таких умов лише витрати на маршрутні перевезення можуть забирати близько 6% середнього чистого доходу жителя столиці.

Нагадаємо, що вже з 15 липня у Києві набудуть чинності нові тарифи на проїзд у комунальному транспорті — разова поїздка в метро, автобусах, трамваях, тролейбусах і фунікулері коштуватиме 30 гривень. Водночас для пасажирів, які купуватимуть поїздки пакетами через транспортну картку, діятиме система знижок.

Крім того, видання Телеграф пояснювало, що після підвищення тарифів на громадський транспорт у Києві різкого подорожчання таксі не очікується. Та все ж експерти припускають, що частина містян може частіше користуватися таксі.