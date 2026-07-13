Чи подорожчає таксі в Києві після зростання ціни на проїзд: прогноз експертів

Різкого подорожчання таксі в Києві після підвищення тарифів на громадський транспорт до 30 гривень не очікують. Водночас частина киян може почати частіше користуватися таксі та іншими видами транспорту.

Про це повідомило видання “Телеграф” із посиланням на транспортних експертів і представників ринку таксі.

Як зміниться вартість проїзду в Києві

Нові тарифи на громадський транспорт Києва починають діяти з 15 липня. У метро разова поїздка дозволятиме одну пересадку, а в наземному транспорті кожну пересадку доведеться оплачувати окремо. Пересадковий квиток коштуватиме 60 гривень.

Співзасновник ГО “Пасажири Києва” В'ячеслав Скриль зазначив, що слідом за комунальним транспортом можуть подорожчати й маршрутки.

Чи пересядуть кияни на таксі

Масового переходу пасажирів на таксі експерти не очікують. Водночас транспортний аналітик Олександр Гречко вважає, що платоспроможні кияни шукатимуть альтернативи.

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“Люди будуть шукати альтернативи”, — зазначив Гречко.

За його розрахунками, поїздка через пів міста замість близько 20 гривень може коштувати 75 гривень із пересадками. Через меншу різницю в ціні частина пасажирів може частіше обирати таксі.

Більше автомобілів і самокатів на дорогах

Гречко припускає, що кияни також частіше користуватимуться автомобілями, мопедами та електросамокатами. Зростання кількості авто може посилити затори, а популярність двоколісного транспорту — збільшити ризик ДТП і травм.

У Bolt не очікують подорожчання таксі

Генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик заявив, що нові тарифи на громадський транспорт поки не вплинуть на вартість таксі.

“Наразі ми не очікуємо різкого чи суттєвого зростання вартості тарифів”, — заявив Павлик.

Ціна поїздки залежить насамперед від попиту та кількості вільних водіїв. У перспективі на неї можуть вплинути подорожчання пального та зміна транспортних звичок киян.

Що ще може вплинути на ціни таксі

Після запровадження так званого “податку на OLX” послуги водіїв, за оцінками експертів, можуть подорожчати на 2–3%. Закон може запрацювати не раніше 2027 року.

Значно сильніше на тарифи впливають пальне та нестача водіїв. За рік бензин А-95 подорожчав приблизно з 59 до майже 76 гривень.

Одразу після 15 липня різкого зростання цін на таксі в Києві не прогнозують.

Нагадаємо, у Києві можуть підвищити вартість проїзду в громадському транспорті. У травні КМДА представила проєкт тарифів, який передбачає ціну разової поїздки на рівні 30 гривень. Нові тарифи планували запровадити з 15 липня 2026 року після необхідних процедур і консультацій.

Фокус радить киянам заздалегідь придбати пакети поїздок у застосунку “Київ Цифровий” або поповнити транспортну картку. Поїздки, куплені до підвищення тарифів, можна буде використати за старою вартістю до 14 вересня.