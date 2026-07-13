Подорожает ли такси в Киеве после повышения стоимости проезда: прогноз экспертов

Резкого подорожания такси в Киеве после повышения тарифов на общественный транспорт до 30 гривен не ожидается. В то же время часть киевлян может начать чаще пользоваться такси и другими видами транспорта.

Об этом сообщило издание "Телеграф" со ссылкой на транспортных экспертов и представителей рынка такси.

Как изменится стоимость проезда в Киеве

Новые тарифы на общественный транспорт Киева вступают в силу с 15 июля. В метро разовый билет будет давать право на одну пересадку, а в наземном транспорте каждую пересадку придется оплачивать отдельно. Пересадочный билет будет стоить 60 гривен.

Соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Вячеслав Скриль отметил, что вслед за общественным транспортом могут подорожать и маршрутки.

Пересядут ли киевляне на такси?

Эксперты не ожидают массового перехода пассажиров на такси. В то же время транспортный аналитик Александр Гречко считает, что платежеспособные киевляне будут искать альтернативы.

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"Люди будут искать альтернативы", — отметил Гречко.

По его подсчетам, поездка через половину города вместо примерно 20 гривен может обойтись в 75 гривен с пересадками. Из-за небольшой разницы в цене часть пассажиров может чаще выбирать такси.

Больше автомобилей и самокатов на дорогах

Гречко предполагает, что киевляне также будут чаще пользоваться автомобилями, мопедами и электросамокатами. Увеличение количества автомобилей может усугубить пробки, а рост популярности двухколесного транспорта — повысить риск ДТП и травм.

В Bolt не ожидают подорожания такси

Генеральный менеджер Bolt в Украине Сергей Павлик заявил, что новые тарифы на общественный транспорт пока не повлияют на стоимость такси.

"В настоящее время мы не ожидаем резкого или существенного роста тарифов", — заявил Павлик.

Стоимость поездки зависит, прежде всего, от спроса и количества свободных водителей. В перспективе на нее могут повлиять рост цен на топливо и изменение транспортных привычек киевлян.

Что ещё может повлиять на цены на такси

После введения так называемого "налога на OLX" услуги водителей, по оценкам экспертов, могут подорожать на 2–3 %. Закон может вступить в силу не ранее 2027 года.

Гораздо большее влияние на тарифы оказывают топливо и нехватка водителей. За год бензин А-95 подорожал примерно с 59 до почти 76 гривен.

Сразу после 15 июля резкого роста цен на такси в Киеве не прогнозируется.

Напомним, в Киеве могут повысить стоимость проезда в общественном транспорте. В мае КГГА представила проект тарифов, который предусматривает стоимость разовой поездки на уровне 30 гривен. Новые тарифы планировалось ввести с 15 июля 2026 года после прохождения необходимых процедур и консультаций.

"Фокус" советует киевлянам заранее приобрести пакеты поездок в приложении "Киев Цифровой" или пополнить транспортную карту. Поездки, купленные до повышения тарифов, можно будет использовать по прежней стоимости до 14 сентября.