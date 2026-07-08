Одна поездка — всего 6,5 грн: как киевлянам сэкономить в метро после повышения тарифов

Киевляне всё ещё могут сэкономить на проезде в общественном транспорте, даже если в ближайшее время в столице повысят тарифы. Для этого достаточно заранее приобрести пакеты поездок в приложении "Киев Цифровой", где они сейчас продаются по действующей цене и со скидкой.

"Фокус" рассказал, как жители столицы могут подготовиться к возможному подорожанию проезда и почему стоит пополнить транспортную карту уже сейчас.

В настоящее время в приложении "Киев Цифровой" можно приобрести пакеты на 5, 10, 20 или 50 поездок для пользования общественным транспортом. На них действуют скидки, поэтому стоимость одной поездки оказывается ниже стандартного тарифа.

Самым выгодным предложением является пакет из 50 поездок. Он стоит 325 гривен вместо 400 гривен, то есть со скидкой 75 гривен. Таким образом, одна поездка обходится примерно в 6,5 гривны.

Киевляне еще могут сэкономить на проезде до возможного повышения тарифов. Фото: Скриншот

Приобретенные поездки можно использовать в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях. Таким образом, пассажиры имеют возможность заранее пополнить транспортную карту или электронный билет на десятки поездок, чтобы после возможного повышения тарифов ещё некоторое время пользоваться общественным транспортом по старой стоимости. Предполагается, что количество поездок может быть неограниченным.

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Возможно повышение стоимости проезда в Киеве — что об этом известно

Как говорится в опубликованном материале издания "РБК-Украина", КГГА предлагает впервые за восемь лет пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте. Городские власти вынесли на общественное обсуждение проект, предусматривающий повышение стоимости разовой поездки до 30 гривен. Предполагается, что новые тарифы вступят в силу с 15 июля, однако окончательное решение пока не принято.

Стоит отметить, что по состоянию на 8 июля никаких изменений в стоимости проезда в Киеве не произошло. Разовая поездка на метро, как и раньше, стоит 8 гривен.

Тем не менее в КГГА объясняют необходимость повышения тем, что нынешний тариф в 8 гривен уже не соответствует реальной себестоимости перевозок. За последние восемь лет значительно выросли расходы на содержание инфраструктуры, ремонт подвижного состава, электроэнергию, топливо и другие составляющие работы общественного транспорта. Именно поэтому, как отмечают в городской администрации, действующая стоимость проезда является экономически необоснованной.

В то же время окончательного решения по новым тарифам пока нет. После завершения общественного обсуждения проект ещё предстоит рассмотреть и согласовать. Кроме того, Киевский городской совет профсоюзов выступил за поэтапное повышение стоимости проезда. Вместо сразу 30 гривен там предлагают сначала установить тариф на уровне 20 гривен, а еще через шесть месяцев повысить его до 30 гривен. Также профсоюзы призвали предусмотреть механизм компенсации расходов на проезд для работников бюджетной сферы.

До какого времени можно пользоваться поездками, приобретенными за 8 гривен

Более того, издание отмечает, что для тех, кто приобретёт пакеты поездок до возможного пересмотра тарифов, будут действовать нынешние условия. По предварительной информации, поездки, купленные по старой цене, можно будет использовать до 14 сентября 2026 года включительно. Именно поэтому покупка пакетов в "Киев Цифровой" сейчас является одним из способов временно избежать дополнительных расходов в случае повышения стоимости проезда.

Напомним, что с 1 июля по 31 августа для киевских школьников приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте на период летних каникул. Вместо этого ученики могут приобрести проездные билеты со скидкой 75% через приложение "Киев Цифровой", терминалы самообслуживания, сайт КП "ГИОЦ" или EasyPay. Также на время каникул право на бесплатный проезд временно утратили курсанты высших военных учебных заведений.

Также "Фокус" писал, что расчетная стоимость проезда в Киеве варьируется в зависимости от вида транспорта: в наземном транспорте она составляет около 44 грн, а в метро — еще больше. В городских властях при этом отмечают, что тарифы не будут устанавливаться исключительно на уровне себестоимости, поскольку будут учитываться и социальные факторы.