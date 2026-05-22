Рассчитали по фактическим затратам: в КГГА объяснили, почему проезд подорожает с 8 до 30 грн

В Киевской городской государственной администрации вышли с объяснением относительно обоснованности тарифов на проезд в коммунальном общественном транспорте. Там отметили, что в новый тариф заложено немало расходов.

В то же время в КГГА отметили, что объемы перевозок коммунальных транспортных предприятий уменьшились в среднем на 42% по сравнению с показателями 2018 года.

Так, столичные власти объяснили, что в новый тариф были заложены расходы на:

энергоресурсы;

топливо;

ремонт подвижного состава;

конкурентную оплату труда работников.

Отдельно там отметили, что тариф был рассчитан по фактическим затратам предприятий в 2025 году.

Анализ затрат свидетельствует о существенном росте отдельных показателей:

расходы на оплату труда и начисления за электроэнергию в столичном метро выросли на 61,7% и 66,9% соответственно;

расходы КП "Киевпастранс" на горюче-смазочные материалы увеличились на 74,8%, а на ремонт и техобслуживание инфраструктуры и подвижного состава — на 63,3%.

Повышение тарифов в Киеве — что известно

18 мая стало известно, что в Киеве планируют пересмотреть стоимость проезда в коммунальном транспорте. В частности, разовая поездка может стоить 30 гривен, а для регулярных пользователей введут систему скидок в зависимости от количества приобретенных поездок.

Впоследствии выяснилось, что стоимость безлимитного месячного проездного в Киеве в разы дороже аналогичных проездных в столицах соседних Польши и Венгрии. ОО "Пассажиры Киева" обратило внимание, что месячный проездной будет одним из крупнейших во всей Европе.

Фокус сообщал, что такое подорожание может ударить по покупательной способности киевлян, усилить давление на работодателей и даже подтолкнуть инфляцию.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко отмечал, что в Киеве могут пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте. В частности, городские власти уже готовят соответствующие экономические расчеты. Основной причиной изменений является рост расходов и значительная нагрузка на бюджет столицы.

Также Фокус писал, что расчетная стоимость проезда в Киеве отличается в зависимости от вида транспорта: в наземном она составляет около 44 грн, а в метро — еще больше. В городских властях при этом отмечают, что тарифы не будут устанавливаться только на уровне себестоимости, поскольку будут учитывать и социальные факторы.