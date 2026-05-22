Розрахували за фактичними витратами: у КМДА пояснили, чому проїзд подорожчає з 8 до 30 грн

У Київській міській державній адміністрації вийшли з поясненням щодо обґрунтованості тарифів на проїзд у комунальному громадському транспорті. Там зазначили, що у новий тариф закладено чимало витрат.

Водночас у КМДА зазначили, що обсяги перевезень комунальних транспортних підприємств зменшилися в середньому на 42% порівняно з показниками 2018 року.

Так, столична влада пояснила, що в новий тариф було закладено витрати на:

енергоресурси;

паливо;

ремонт рухомого складу;

конкурентну оплату праці працівників.

Окремо там зазначили, що тариф було розраховано за фактичними витратами підприємств у 2025 році.

Аналіз витрат свідчить про суттєвий ріст окремих показників:

витрати на оплату праці та нарахування за електроенергію у столичному метро зросли на 61,7% та 66,9% відповідно;

витрати КП "Київпастранс" на паливно-мастильні матеріали збільшились на 74,8%, а на ремонт і техобслуговування інфраструктури та рухомого складу – на 63,3%.

Підвищення тарифів у Києві — що відомо

18 травня стало відомо, що в Києві планують переглянути вартість проїзду в комунальному транспорті. Зокрема, разова поїздка може коштувати 30 гривень, а для регулярних користувачів запровадять систему знижок залежно від кількості придбаних поїздок.

Згодом з'ясувалося, що вартість безлімітного місячного проїзного у Києві в рази дорожча за аналогічні проїзні у столицях сусідніх Польщі та Угорщини. ГО "Пасажири Києва" звернуло увагу, що місячний проїзний буде одним з найбільших у всій Європі.

Фокус повідомляв, що таке подорожчання може вдарити по купівельній спроможності киян, посилити тиск на роботодавців і навіть підштовхнути інфляцію.

Раніше мер столиці Віталій Кличко зазначав, що у Києві можуть переглянути тарифи на проїзд у громадському транспорті. Зокрема, міська влада вже готує відповідні економічні розрахунки. Основною причиною змін є зростання витрат і значне навантаження на бюджет столиці.

Також Фокус писав, що розрахункова вартість проїзду в Києві відрізняється залежно від виду транспорту: у наземному вона становить близько 44 грн, а в метро — ще більше. У міській владі при цьому зазначають, що тарифи не будуть встановлюватися лише на рівні собівартості, оскільки враховуватимуть і соціальні фактори.