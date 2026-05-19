Київська влада пояснює підвищення тарифів на проїзд зростанням витрат транспортних підприємств. Проте таке подорожчання може вдарити по купівельній спроможності киян, посилити тиск на роботодавців і навіть підштовхнути інфляцію.

У Києві готуються суттєво змінити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Йдеться про метро, автобуси, трамваї, тролейбуси та фунікулер. Разовий проїзд у столиці пропонують встановити на рівні 30 грн. Це викликало хвилю обурень, адже нова вартість майже вчетверо перевищує нинішній тариф у 8 грн.

Чому Київ готується до підвищення цін на проїзд

У Департаменті економіки та інвестицій КМДА повідомили, що нинішня вартість проїзду вже не відповідає реальним витратам на роботу транспорту. Перевізникам доводиться більше платити за електроенергію, пальне, зарплати, ремонти та утримання інфраструктури, тоді як пасажирів стало менше.

Востаннє вартість проїзду у столиці переглядали ще у 2018 році. Тоді проїзд у метро та іншому комунальному транспорті подорожчав із 5 до 8 грн

Хоча пасажирам пропонують встановити тариф на рівні 30 грн, у транспортних підприємствах стверджують, що реальна собівартість поїздки значно вища: у 2026 році вона може становити 64,60 грн у метро та 44,14 грн у наземному комунальному транспорті.

Скільки коштуватиме проїзд у Києві

Базова вартість разового проїзду у Києві становитиме 30 грн. Але для тих, хто регулярно користується транспортом, обіцяють систему знижок через транспортну картку.

Вартість проїзду у Києві хочуть підняти до 30 грн Фото: STYLER

Згідно з планом, ціна однієї поїздки змінюватиметься залежно від того, скільки поїздок пасажир придбає одразу:

1–9 поїздок — 30 грн;

10–19 поїздок — 28,90 грн;

20–29 поїздок — 27,80 грн;

30–39 поїздок — 26,60 грн;

40–49 поїздок — 25,50 грн;

50 поїздок — 25 грн.

Також передбачені місячні проїзні квитки. У них фактична вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн.

Ціни на місячні проїзні:

46 поїздок — 1 088 грн;

62 поїздки — 1 463 грн;

92 поїздки — 2 156 грн;

124 поїздки — 2 888 грн.

Безлімітний місячний проїзний на метро, автобус, трамвай, тролейбус і фунікулер може коштувати 4 875 грн. Для гостей міста планують запровадити безлімітні квитки на 24, 48 та 72 години — за 375 грн, 563 грн і 750 грн відповідно.

Окремо у Києві хочуть запровадити пересадковий квиток за 60 грн. Він дозволить протягом 90 хвилин пересідати між метро та наземним транспортом без обмежень.

У КМДА зазначили, що для студентів та учнів пільги збережуть. Студенти платитимуть половину вартості місячного проїзного, а школярі під час літніх канікул — 25%. Упродовж навчального року проїзд для учнів залишиться безкоштовним.

30 грн — це багато: експерт висловився щодо підвищення тарифів на проїзд

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у Facebook висловився щодо підвищення вартості проїзду у Києві. За його словами, 30 грн — це багато. Оскільки, за підрахунками, після сплати податків мешканець столиці зможе оплатити на середню київську зарплату 1172 поїздки. На думку експерта, це може бути найнижчий показник доступності проїзду в Києві за всю історію.

Окремо Шевчишин звернув увагу на витрати тих пасажирів, які щодня їздять із пересадками. Наприклад, мешканець Троєщини, який добирається тролейбусом і метро в обидва боки, потенційно витрачатиме 120 грн на день. За 20 робочих днів це становитиме 2400 грн на місяць. При середній зарплаті 35 151 грн така сума дорівнює 6,8% доходу

Наслідками стрімкого підвищення вартості проїзду буде:

зниження купівельної спроможності населення, адже у киян додатково забиратимуть близько 1000 грн на місяць на проїзд;

тиск на роботодавців, оскільки люди вимагатимуть підвищення зарплат через дорожчий транспорт;

подорожчання приватних перевезень не лише в Києві;

пришвидшення інфляції.

"Для розуміння: лише це підвищення може додати 1,6% до інфляції, якщо врахувати частку транспортних послуг в інфляції — 2,2%, приріст тарифу на 375% та приблизний вплив Києва на показник 20%.

Вважаю, що підвищення буде, але… такого різкого зростання не буде. Найімовірніше, тарифи підвищуватимуть поступово — можливо, спочатку до 15 грн або до 20 грн", — зазначив аналітик.

"Абсолютно неадекватно"

Засновник громадського об’єднання "Союз споживачів комунальних послуг" Олег Попенко у коментарі Фокусу заявив, що запропонована вартість проїзду у Києві на рівні 30 грн — завищена. За його словами, це більше, ніж у низці сусідніх країн, зокрема в Румунії, Словаччині чи Болгарії.

Водночас він наголосив, що порівнювати потрібно не лише саму вартість квитка, а і якість транспортних послуг та доступність проїзду для людей.

"Потрібно прив’язувати не просто до вартості, а до якості послуг і до кількості можливих проїздів за місяць, порівнюючи середню заробітну плату і вартість квитка. І все це абсолютно не на користь Києва", — зазначив Попенко.

У сусідніх країнах на середню зарплату в місті можна оплатити від 1800 до 2500 поїздок на місяць. У Києві ж, за оцінкою експерта, реальна середня зарплата дозволяє здійснити лише 600–700 поїздок.

"Як на мене, це підвищення абсолютно неадекватне. Підвищувати тарифи на проїзд можливо і необхідно було б, але тільки після повного аудиту, коли ми реально знатимемо всі витрати нашого транспорту — і підземного, і наземного", — сказав експерт.

Олег Попенко вважає, що перед підвищенням тарифів місто має пояснити, скільки електроенергії споживає транспорт і які заходи вже були зроблені для економії. Він нагадує, що метро споживає близько 5% від загального обсягу електроенергії міста.

Експерт каже, що підвищення тарифів на проїзд можна робити лише після повного аудиту Фото: Фокус

"Це величезні цифри. І тут питання: що в місті зробили для того, щоб зекономити? Тому, як на мене, цифра 30 грн абсолютно неадекватна", — наголосив він.

На його думку, підвищення тарифів до 30 грн під час війни є неправильним рішенням. Експерт вважає, що міській владі переглянути підхід і спершу розібратися з реальними витратами та якістю роботи транспорту.

Проїзд у Києві може стати одним із найдорожчих у Європі

Після підвищення тарифів проїзний у Києві може стати четвертим найдорожчим у Європі. Дорожчі квитки продають лише в Лондоні, Амстердамі та Стокгольмі.

При цьому важливо порівнювати не лише саму ціну квитка, а й середню зарплату мешканців.

Вартість проїзду у Києві може стати однією із найдорожчих у Європі Фото: Фокус

Чи може петиція проти підвищення змінити ситуацію

18 травня на сайті Київради зареєстрували петицію із закликом не підвищувати тарифи на проїзд у комунальному транспорті до завершення воєнного стану. Уже за добу вона набрала 9450 голосів, тоді як для розгляду необхідні 6 тисяч.

У самій петиції підвищення тарифів називають "передчасним, соціально несправедливим та недостатньо обґрунтованим". Однак питання в тому, чи справді така реакція киян може вплинути на рішення міської влади.

На думку Олега Попенка, теоретично петиція може мати важіль під час ухвалення рішення щодо вартості проїзду.

"Враховуючи політичну боротьбу в Київраді, вони цілком можуть показати красиву картинку і сказати: бачите, у нас із вами було 30 грн, а ми пропонуємо 20 або 25 грн", — зазначив він, додавши, що зменшення запропонованої вартості проїзду можуть використати як політичний жест.

Раніше Фокус писав, що у нові розрахунки щодо підвищення вартості проїзду в київському метро могли включити фінансування будівництва нових станцій.