"Не збіглися з реальністю": експерт вказує на можливість зростання ціни поїздки в метро Києва (відео)

Експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов заявив, що нові плани про підвищення цін на проїзд у метро Києва могли закласти фінансування будівництво нових станцій. На його думку, це видно з логіки тарифів.

Він вказує, що очікувані цифри собівартості перевезення "не збіглись з реальністю". Про це він розповів у проєкті "Київський час".

"Остання інформація, що метрополітен публікував, — там було 36,90 за собівартість перевезення одного пасажира. […] За моїми оцінками та відчуттями я розраховував побачити [нові розрахунки, — ред.] 44 гривні, але не 64 гривні, — говорить фахівець

Беспалов переконаний, що такий стрибок стосується не зростання ціни на електроенергію, а масштабного фінансування планів столиці. Нещодавнє ухвалення програми розвитку метрополітену вартістю в 10 млрд гривень натякають на це, вважає фахівець.

"Я боюся, що в цьому тарифі вони могли закласти фінансування цієї програми", — констатує пан Беспалов.

Раніше Фокус повідомляв про можливість зростання цін на проїзд у столиці. За словами Кличка, реальна ціна однієї поїздки в наземному транспорті столиці наближається до 23 гривень.

Згодом стало відомо, що в Києві планують підвищувати вартість поїздок. Зі слів голови асоціації Олексія Павленка, підстав для перегляду поточних цін є достатньо багато.