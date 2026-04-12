"Не совпали с реальностью": эксперт указывает на возможность роста цены поездки в метро Киева (видео)

Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов заявил, что новые планы о повышении цен на проезд в метро Киева могли заложить финансирование строительство новых станций. По его мнению, это видно из логики тарифов.

Он указывает, что ожидаемые цифры себестоимости перевозки "не совпали с реальностью". Об этом он рассказал в проекте "Киевское время".

"Последняя информация, которую метрополитен публиковал, — там было 36,90 за себестоимость перевозки одного пассажира. [...] По моим оценкам и ощущениям я рассчитывал увидеть [новые расчеты, — ред.] 44 гривны, но не 64 гривны, — говорит специалист

Беспалов убежден, что такой скачок касается не роста цены на электроэнергию, а масштабного финансирования планов столицы. Недавнее принятие программы развития метрополитена стоимостью в 10 млрд гривен намекают на это, считает специалист.

"Я боюсь, что в этом тарифе они могли заложить финансирование этой программы", — констатирует господин Беспалов.

Ранее Фокус сообщал о возможности роста цен на проезд в столице. По словам Кличко, реальная цена одной поездки в наземном транспорте столицы приближается к 23 гривнам.

Впоследствии стало известно, что в Киеве планируют повышать стоимость поездок. По словам председателя ассоциации Алексея Павленко, оснований для пересмотра текущих цен достаточно много.