Ударит не только по кошелькам украинцев: что скрывает повышение тарифов на проезд в Киеве

Эксперты раскритиковали решение повысить тариф на проезд в Киеве

Киевские власти объясняют повышение тарифов на проезд ростом расходов транспортных предприятий. Однако такое подорожание может ударить по покупательной способности киевлян, усилить давление на работодателей и даже подтолкнуть инфляцию.

В Киеве готовятся существенно изменить тарифы на проезд в коммунальном общественном транспорте. Речь идет о метро, автобусах, трамваях, троллейбусах и фуникулере. Разовый проезд в столице предлагают установить на уровне 30 грн. Это вызвало волну возмущений, ведь новая стоимость почти вчетверо превышает нынешний тариф в 8 грн.

Почему Киев готовится к повышению цен на проезд

В Департаменте экономики и инвестиций КГГА сообщили, что нынешняя стоимость проезда уже не соответствует реальным затратам на работу транспорта. Перевозчикам приходится больше платить за электроэнергию, топливо, зарплаты, ремонты и содержание инфраструктуры, тогда как пассажиров стало меньше.

Последний раз стоимость проезда в столице пересматривали еще в 2018 году. Тогда проезд в метро и другом коммунальном транспорте подорожал с 5 до 8 грн

Хотя пассажирам предлагают установить тариф на уровне 30 грн, в транспортных предприятиях утверждают, что реальная себестоимость поездки значительно выше: в 2026 году она может составить 64,60 грн в метро и 44,14 грн в наземном коммунальном транспорте.

Сколько будет стоить проезд в Киеве

Базовая стоимость разового проезда в Киеве составит 30 грн. Но для тех, кто регулярно пользуется транспортом, обещают систему скидок через транспортную карту.

Согласно плану, цена одной поездки будет меняться в зависимости от того, сколько поездок пассажир приобретет сразу:

  • 1-9 поездок — 30 грн;
  • 10-19 поездок — 28,90 грн;
  • 20-29 поездок — 27,80 грн;
  • 30-39 поездок — 26,60 грн;
  • 40-49 поездок — 25,50 грн;
  • 50 поездок — 25 грн.

Также предусмотрены месячные проездные билеты. В них фактическая стоимость одной поездки будет составлять примерно 23,3-23,6 грн.

Цены на месячные проездные:

  • 46 поездок — 1 088 грн;
  • 62 поездки — 1 463 грн;
  • 92 поездки — 2 156 грн;
  • 124 поездки — 2 888 грн.

Безлимитный месячный проездной на метро, автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер может стоить 4 875 грн. Для гостей города планируют ввести безлимитные билеты на 24, 48 и 72 часа — за 375 грн, 563 грн и 750 грн соответственно.

Отдельно в Киеве хотят ввести пересадочный билет за 60 грн. Он позволит в течение 90 минут пересаживаться между метро и наземным транспортом без ограничений.

В КГГА отметили, что для студентов и учащихся льготы сохранят. Студенты будут платить половину стоимости месячного проездного, а школьники во время летних каникул — 25%. В течение учебного года проезд для учащихся останется бесплатным.

30 грн — это много: эксперт высказался относительно повышения тарифов на проезд

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в Facebook высказался относительно повышения стоимости проезда в Киеве. По его словам, 30 грн — это много. Поскольку, по подсчетам, после уплаты налогов житель столицы сможет оплатить на среднюю киевскую зарплату 1172 поездки. По мнению эксперта, это может быть самый низкий показатель доступности проезда в Киеве за всю историю.

Отдельно Шевчишин обратил внимание на расходы тех пассажиров, которые ежедневно ездят с пересадками. Например, житель Троещины, который добирается троллейбусом и метро в обе стороны, потенциально будет тратить 120 грн в день. За 20 рабочих дней это составит 2400 грн в месяц. При средней зарплате 35 151 грн такая сумма равна 6,8% дохода

Последствиями стремительного повышения стоимости проезда будет:

  • снижение покупательной способности населения, ведь у киевлян дополнительно будут забирать около 1000 грн в месяц на проезд;
  • давление на работодателей, поскольку люди будут требовать повышения зарплат из-за более дорогого транспорта;
  • подорожание частных перевозок не только в Киеве;
  • ускорение инфляции.
"Для понимания: только это повышение может добавить 1,6% к инфляции, если учесть долю транспортных услуг в инфляции — 2,2%, прирост тарифа на 375% и примерное влияние Киева на показатель 20%.

Считаю, что повышение будет, но... такого резкого роста не будет. Скорее всего, тарифы будут повышать постепенно — возможно, сначала до 15 грн или до 20 грн", — отметил аналитик.

"Абсолютно неадекватно"

Основатель общественного объединения "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко в комментарии Фокусу заявил, что предложенная стоимость проезда в Киеве на уровне 30 грн — завышена. По его словам, это больше, чем в ряде соседних стран, в частности в Румынии, Словакии или Болгарии.

В то же время он отметил, что сравнивать нужно не только саму стоимость билета, а и качество транспортных услуг и доступность проезда для людей.

"Нужно привязывать не просто к стоимости, а к качеству услуг и к количеству возможных проездов за месяц, сравнивая среднюю заработную плату и стоимость билета. И все это абсолютно не в пользу Киева", — отметил Попенко.

В соседних странах на среднюю зарплату в городе можно оплатить от 1800 до 2500 поездок в месяц. В Киеве же, по оценке эксперта, реальная средняя зарплата позволяет осуществить лишь 600-700 поездок.

"Как по мне, это повышение абсолютно неадекватное. Повышать тарифы на проезд возможно и необходимо было бы, но только после полного аудита, когда мы реально будем знать все расходы нашего транспорта — и подземного, и наземного", — сказал эксперт.

Олег Попенко считает, что перед повышением тарифов город должен объяснить, сколько электроэнергии потребляет транспорт и какие меры уже были предприняты для экономии. Он напоминает, что метро потребляет около 5% от общего объема электроэнергии города.

"Это огромные цифры. И здесь вопрос: что в городе сделали для того, чтобы сэкономить? Поэтому, как по мне, цифра 30 грн абсолютно неадекватна", — подчеркнул он.

По его мнению, повышение тарифов до 30 грн во время войны является неправильным решением. Эксперт считает, что городским властям пересмотреть подход и сначала разобраться с реальными затратами и качеством работы транспорта.

Проезд в Киеве может стать одним из самых дорогих в Европе

После повышения тарифов проездной в Киеве может стать четвертым самым дорогим в Европе. Более дорогие билеты продают только в Лондоне, Амстердаме и Стокгольме.

При этом важно сравнивать не только саму цену билета, но и среднюю зарплату жителей.

Может ли петиция против повышения изменить ситуацию

18 мая на сайте Киевсовета зарегистрировали петицию с призывом не повышать тарифы на проезд в коммунальном транспорте до завершения военного положения. Уже за сутки она набрала 9450 голосов, тогда как для рассмотрения необходимы 6 тысяч.

В самой петиции повышение тарифов называют "преждевременным, социально несправедливым и недостаточно обоснованным". Однако вопрос в том, действительно ли такая реакция киевлян может повлиять на решение городских властей.

По мнению Олега Попенко, теоретически петиция может иметь рычаг при принятии решения о стоимости проезда.

"Учитывая политическую борьбу в Киевсовете, они вполне могут показать красивую картинку и сказать: видите, у нас с вами было 30 грн, а мы предлагаем 20 или 25 грн", — отметил он, добавив, что уменьшение предложенной стоимости проезда могут использовать как политический жест.

Ранее Фокус писал, что в новые расчеты по повышению стоимости проезда в киевском метро могли включить финансирование строительства новых станций.