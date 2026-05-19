Петиция против повышения тарифов на проезд в Киеве за сутки собрала нужное количество голосов

На сайте Киевсовета 18 мая была зарегистрирована петиция с призывом остановить повышение тарифов на проезд в коммунальном транспорте до завершения военного положения. Уже за сутки она собрала необходимые для рассмотрения 6 тысяч голосов.

В петиции отмечается, что повышение тарифов является "преждевременным, социально несправедливым и недостаточно обоснованным". Сейчас петиция собрала уже почти 8 тысяч голосов.

"В период военного положения доступность общественного транспорта является вопросом не комфорта, а базовой городской мобильности, возможности работать, учиться, получать медицинские услуги и поддерживать экономическую жизнь города", — говорится в тексте петиции.

О чем просит автор петиции

Автор петиции Алексей Ксенич обращается в Киевсовет с требованием остановить повышение тарифов на проезд в коммунальном транспорте Киева до завершения военного положения. Речь идет о тарифе в 30 грн за разовую поездку, 60 грн за пересадочный билет и предложение месячного безлимитного проездного за 4875 грн.

Отдельно от КГГА требуют обнародовать полные экономические расчеты тарифа: себестоимость перевозок, структуру расходов коммунальных предприятий, прогноз доходов и влияние повышения на жителей Киева.

Столичную власть взамен призывают наработать альтернативную модель финансирования общественного транспорта без резкого повышения стоимости проезда для пассажиров, с учетом возможностей бюджета города Киева.

"Обеспечить отдельную социальную защиту для жителей с доходом на уровне минимальной заработной платы, студентов, пенсионеров, ВПЛ, людей с инвалидностью и других уязвимых категорий", — говорится в петиции.

Повышение тарифов в Киеве — что известно

18 мая стало известно, что в Киеве планируют пересмотреть стоимость проезда в коммунальном транспорте. В частности, разовая поездка может стоить 30 гривен, а для регулярных пользователей введут систему скидок в зависимости от количества приобретенных поездок.

Впоследствии выяснилось, что стоимость безлимитного месячного проездного в Киеве в разы дороже аналогичных проездных в столицах соседних Польши и Венгрии. ОО "Пассажиры Киева" обратило внимание, что месячный проездной будет одним из крупнейших во всей Европе.

Стоимость месячных проездных Фото: Пассажиры Киева/Facebook

Ранее мэр столицы Виталий Кличко отмечал, что в Киеве могут пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте. В частности, городские власти уже готовят соответствующие экономические расчеты. Основной причиной изменений является рост расходов и значительная нагрузка на бюджет столицы.

Также Фокус писал, что расчетная стоимость проезда в Киеве отличается в зависимости от вида транспорта: в наземном она составляет около 44 грн, а в метро — еще больше. В городских властях при этом отмечают, что тарифы не будут устанавливаться только на уровне себестоимости, поскольку будут учитывать и социальные факторы.