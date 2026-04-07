После 8 лет без изменений: в Киеве могут вырасти цены на проезд в общественном транспорте, — Кличко

В Киеве могут пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте — городские власти уже готовят соответствующие экономические расчеты. Причиной называют рост расходов и значительную нагрузку на бюджет столицы.

Как сообщил на своей странице в Telegram мэр столицы Виталий Кличко, соответствующее поручение подготовить расчеты относительно возможного пересмотра тарифов он предоставил Департаментам экономики и транспорта КГГА.

"По обращению профильных Департаментов КГГА и профсоюзов транспортных предприятий города дал поручение Департаментам экономики и транспорта подготовить расчеты на основе экономического обоснования по пересмотру тарифов на проезд в общественном транспорте столицы", — говорится в его сообщении.

Публикация Виталия Кличко в Telegram Фото: Скриншот

По словам мэра, нынешняя стоимость проезда в Киеве остается самой низкой среди украинских городов и не менялась с 2018 года. В то же время существенное подорожание топлива, электроэнергии, расходных материалов и логистики заставляет власти рассматривать вопрос приведения тарифов к экономически обоснованному уровню.

Кроме того, Кличко отметил, что в условиях реализации мероприятий по энергоустойчивости город вынужден пересматривать бюджетные приоритеты. В частности, общественный транспорт остается дотационным: в 2026 году на его поддержку предусмотрено около 12 млрд грн. Дополнительной финансовой нагрузкой является и то, что государство в течение многих лет не компенсирует в полном объеме расходы за перевозку льготных категорий пассажиров — эти средства ежегодно покрываются из городского бюджета и достигают сотен миллионов гривен.

По оценкам городских властей, уменьшение объема дотаций на транспорт позволит направить часть ресурсов на другие критически важные потребности, в частности подготовку к следующему отопительному сезону.

В то же время, как отмечает издание "Суспільне Київ", по состоянию на 14 марта 2026 года стоимость проезда в столичных маршрутках уже выросла до 20 гривен. При этом в КГГА ранее уверяли, что тарифы на проезд в метро, трамваях, троллейбусах и автобусах остаются неизменными и составляют 8 гривен за поездку.

Ранее экономист Александр Савченко отмечал, что цены на нефть могут вырасти до 140-150 долларов за баррель в случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке, поэтому стоит уже готовиться к подорожанию топлива. Он также отметил необходимость постепенного уменьшения зависимости от нефтепродуктов и развития альтернативного транспорта, в частности использования велосипедов по примеру европейских стран.

Напомним, что в 2025 году Киевский Департамент финансов обратился к мэру Виталию Кличко с предложением пересмотреть тарифы на проезд в городском транспорте из-за роста расходов и инфляции. По расчетам департамента, разница между фактическими затратами на перевозки и действующими тарифами в 2026 году превысит 13,7 млрд грн, что создает риски для финансирования ключевых направлений городского хозяйства.