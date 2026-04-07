Після 8 років без змін: у Києві можуть зрости ціни на проїзд у громадському транспорті, — Кличко

У Києві можуть переглянути тарифи на проїзд у громадському транспорті — міська влада вже готує відповідні економічні розрахунки. Причиною називають зростання витрат і значне навантаження на бюджет столиці.

Як повідомив на своїй сторінці в Telegram мер столиці Віталій Кличко, відповідне доручення підготувати розрахунки щодо можливого перегляду тарифів він надав Департаментам економіки та транспорту КМДА.

"За зверненням профільних Департаментів КМДА та профспілок транспортних підприємств міста дав доручення Департаментам економіки та транспорту підготувати розрахунки на основі економічного обґрунтування щодо перегляду тарифів на проїзд в громадському транспорті столиці", — йдеться в його дописі.

Публікація Віталія Кличка в Telegram Фото: Скриншот

За словами мера, нинішня вартість проїзду в Києві залишається найнижчою серед українських міст і не змінювалася з 2018 року. Водночас суттєве подорожчання пального, електроенергії, витратних матеріалів і логістики змушує владу розглядати питання приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня.

Відео дня

Крім того, Кличко наголосив, що в умовах реалізації заходів з енергостійкості місто змушене переглядати бюджетні пріоритети. Зокрема, громадський транспорт залишається дотаційним: у 2026 році на його підтримку передбачено близько 12 млрд грн. Додатковим фінансовим навантаженням є й те, що держава протягом багатьох років не компенсує у повному обсязі витрати за перевезення пільгових категорій пасажирів — ці кошти щороку покриваються з міського бюджету і сягають сотень мільйонів гривень.

За оцінками міської влади, зменшення обсягу дотацій на транспорт дозволить спрямувати частину ресурсів на інші критично важливі потреби, зокрема підготовку до наступного опалювального сезону.

Водночас, як зазначає видання "Суспільне Київ", станом на 14 березня 2026 року вартість проїзду в столичних маршрутках уже зросла до 20 гривень. При цьому у КМДА раніше запевняли, що тарифи на проїзд у метро, трамваях, тролейбусах та автобусах залишаються незмінними і становлять 8 гривень за поїздку.

Раніше економіст Олександр Савченко зазначав, що ціни на нафту можуть зрости до 140–150 доларів за барель у разі затягування конфлікту на Близькому Сході, тож варто вже готуватися до подорожчання пального. Він також наголосив на необхідності поступового зменшення залежності від нафтопродуктів і розвитку альтернативного транспорту, зокрема використання велосипедів за прикладом європейських країн.

Нагадаємо, що у 2025 році Київський Департамент фінансів звернувся до мера Віталія Кличка з пропозицією переглянути тарифи на проїзд у міському транспорті через зростання витрат і інфляцію. За розрахунками департаменту, різниця між фактичними витратами на перевезення та чинними тарифами у 2026 році перевищить 13,7 млрд грн, що створює ризики для фінансування ключових напрямів міського господарства.