В Киеве хотят повысить цены на общественный транспорт: поездка будет стоить 30 грн, — КГГА

В Киеве планируют пересмотреть стоимость проезда в коммунальном транспорте. В частности, разовая поездка может стоить 30 гривен, а для регулярных пользователей введут систему скидок в зависимости от количества приобретенных поездок.

Как сообщили на официальной странице в Telegram Киевской городской государственной администрации, обновление тарифной модели для общественного транспорта столицы сейчас находится на этапе подготовки. Запуск новых условий предварительно запланирован на 15 июля этого года, однако окончательное решение будет приниматься после завершения регуляторных процедур и консультаций с жителями города.

Согласно проекту, базовая стоимость одной поездки составит 30 гривен. Однако, для пассажиров, которые покупают поездки заранее и пользуются транспортной карточкой, предусмотрена система скидок.

В Киеве хотят повысить цены на общественный транспорт Фото: КГГА

Так, при покупке небольших пакетов от 1 до 9 поездок будет действовать стандартный тариф в 30 гривен за каждую. Далее цена постепенно будет уменьшаться: для 10-19 поездок — 28,90 грн, для 20-29 — 27,80 грн, для 30-39 — 26,60 грн, для 40-49 — 25,50 грн, а максимальная скидка предусмотрена при покупке 50 поездок — 25 гривен за одну.

Отдельно в городе планируют сохранить месячные проездные, которые позволят снизить среднюю стоимость одной поездки примерно до 23,3-23,6 гривны в зависимости от типа абонемента.

Льготные условия для студентов и школьников останутся в силе, поэтому, к примеру первые и в дальнейшем будут платить только половину стоимости месячного проездного, а ученики во время учебного года смогут пользоваться транспортом бесплатно. Кроме того, в летний период для школьников будет действовать скидка в 75%.

Также рассматривается внедрение пересадочного билета стоимостью 60 гривен, который позволит в течение 90 минут без ограничений менять вид транспорта — между метро и наземными маршрутами.

В КГГА объясняют пересмотр тарифов ростом расходов на работу транспортной системы, в частности из-за подорожания электроэнергии, топлива, обслуживания инфраструктуры и оплаты труда. В городских властях напоминают, что действующие цены не менялись с 2018 года.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко отмечал, что в Киеве могут пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте. В частности, городские власти уже готовят соответствующие экономические расчеты. Основной причиной изменений является рост расходов и значительная нагрузка на бюджет столицы.

Также Фокус писал, что расчетная стоимость проезда в Киеве отличается в зависимости от вида транспорта: в наземном она составляет около 44 грн, а в метро — еще больше. В городских властях при этом отмечают, что тарифы не будут устанавливаться только на уровне себестоимости, поскольку будут учитывать и социальные факторы.