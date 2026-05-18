У Києві хочуть підвищити ціни на громадський транспорт: поїздка коштуватиме 30 грн, — КМДА

У Києві планують переглянути вартість проїзду в комунальному транспорті. Зокрема, разова поїздка може коштувати 30 гривень, а для регулярних користувачів запровадять систему знижок залежно від кількості придбаних поїздок.

Як повідомили на офіційній сторінці в Telegram Київської міської державної адміністрації, оновлення тарифної моделі для громадського транспорту столиці наразі перебуває на етапі підготовки. Запуск нових умов попередньо запланований на 15 липня цього року, однак остаточне рішення ухвалюватимуть після завершення регуляторних процедур та консультацій із мешканцями міста.

Згідно з проєктом, базова вартість однієї поїздки становитиме 30 гривень. Проте, для пасажирів, які купують поїздки наперед і користуються транспортною карткою, передбачена система знижок.

У Києві хочуть підвищити ціни на громадський транспорт Фото: КМДА

Так, при купівлі невеликих пакетів від 1 до 9 поїздок діятиме стандартний тариф у 30 гривень за кожну. Далі ціна поступово зменшуватиметься: для 10–19 поїздок — 28,90 грн, для 20–29 — 27,80 грн, для 30–39 — 26,60 грн, для 40–49 — 25,50 грн, а максимальна знижка передбачена при купівлі 50 поїздок — 25 гривень за одну.

Окремо в місті планують зберегти місячні проїзні, які дозволятимуть знизити середню вартість однієї поїздки приблизно до 23,3–23,6 гривні залежно від типу абонемента.

Пільгові умови для студентів і школярів залишаться чинними, тому, до приклади перші й надалі сплачуватимуть лише половину вартості місячного проїзного, а учні під час навчального року зможуть користуватися транспортом безкоштовно. Крім того, у літній період для школярів діятиме знижка у 75%.

Також розглядається впровадження пересадкового квитка вартістю 60 гривень, який дозволятиме протягом 90 хвилин без обмежень змінювати вид транспорту — між метро та наземними маршрутами.

У КМДА пояснюють перегляд тарифів зростанням витрат на роботу транспортної системи, зокрема через подорожчання електроенергії, пального, обслуговування інфраструктури та оплату праці. У міській владі нагадують, що чинні ціни не змінювалися з 2018 року.

Раніше мер столиці Віталій Кличко зазначав, що у Києві можуть переглянути тарифи на проїзд у громадському транспорті. Зокрема, міська влада вже готує відповідні економічні розрахунки. Основною причиною змін є зростання витрат і значне навантаження на бюджет столиці.

Також Фокус писав, що розрахункова вартість проїзду в Києві відрізняється залежно від виду транспорту: у наземному вона становить близько 44 грн, а в метро — ще більше. У міській владі при цьому зазначають, що тарифи не будуть встановлюватися лише на рівні собівартості, оскільки враховуватимуть і соціальні фактори.