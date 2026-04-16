За автобус — 44 грн, у метро — більше: у КМДА розкрили, на скільки зростуть ціни на проїзд у Києві

У Києві розрахункова вартість проїзду в комунальному транспорті суттєво відрізняється залежно від виду перевезення: у наземному транспорті вона становить 44 грн, тоді як у метро — ще вища. Водночас у міській владі наголошують, що нові тарифи не встановлюватимуть виключно на рівні собівартості, адже враховуватимуть соціальний фактор.

У коментарі виданню "РБК-Україна" у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА пояснили, що розрахункова вартість однієї поїздки у наземному транспорті Києва наразі становить 44 гривні, тоді як у метрополітені цей показник є ще вищим. Водночас наразі не йдеться про встановлення тарифів на рівні фактичної собівартості — остаточне рішення ухвалюватимуть після завершення необхідних економічних розрахунків.

Крім того, у відомстві наголошують, що майбутнє рішення має бути збалансованим і враховуватиме як фінансові можливості міського бюджету, так і соціальну складову. При цьому вартість проїзду у столиці не переглядали з 2018 року, хоча за цей час суттєво зросли витрати на пальне, електроенергію та оплату праці. Через це обсяг бюджетних дотацій на транспортну галузь вже досяг близько 12 млрд грн на рік.

Відео дня

У разі ухвалення рішення про зміну тарифів, воно стосуватиметься одразу всіх видів муніципального транспорту — метро, автобусів, тролейбусів і трамваїв. Водночас система пільг для визначених категорій пасажирів залишиться без змін.

Окремо в департаменті звернули увагу, що витрати на перевезення пільговиків повністю покриваються коштом міського бюджету, включно з пасажирами з інших регіонів, що створює додаткове фінансове навантаження на столицю.

Водночас співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко в ефірі "День.LIVE" висловив іншу оцінку вартості перевезень у столичному метро. За його словами, фактична собівартість однієї поїздки може становити близько 26 гривень.

Він зазначив, що такий висновок активісти зробили на основі власного аналізу, який відрізняється від офіційних підрахунків. На його думку, показники, озвучені владою, можуть бути завищеними, що дозволяє аргументувати необхідність підвищення тарифів.

Крім того, співзасновник ГО "Пасажири Києва" звернув увагу на затверджений міською владою план капітальних інвестицій у метрополітен. За його оцінкою, обсяги фінансування в цьому документі є надмірними і не відповідають реальним фінансовим можливостям міста. Він припустив, що саме ці розрахунки могли лягти в основу формування потенційної вартості проїзду, яку озвучують на значно вищому рівні.

Раніше мер столиці Віталій Кличко зазначав, що у Києві можуть переглянути тарифи на проїзд у громадському транспорті. Зокрема, міська влада вже готує відповідні економічні розрахунки. Основною причиною змін є зростання витрат і значне навантаження на бюджет столиці.

Також Фокус писав, що, за словами експерта з транспортного планування Дмитра Беспалова, нові плани про підвищення цін на проїзд у метро Києва могли закласти фінансування будівництво нових станцій. На його думку, це видно з логіки тарифів, які "не збіглись з реальністю".