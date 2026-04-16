За автобус — 44 грн, в метро — больше: в КГГА раскрыли, на сколько вырастут цены на проезд в Киеве

В Киеве расчетная стоимость проезда в коммунальном транспорте существенно отличается в зависимости от вида перевозки: в наземном транспорте она составляет 44 грн, тогда как в метро — еще выше. В то же время в городской власти отмечают, что новые тарифы не будут устанавливать исключительно на уровне себестоимости, ведь будут учитывать социальный фактор.

В комментарии изданию "РБК-Украина" в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА объяснили, что расчетная стоимость одной поездки в наземном транспорте Киева сейчас составляет 44 гривны, тогда как в метрополитене этот показатель еще выше. В то же время пока речь не идет об установлении тарифов на уровне фактической себестоимости — окончательное решение будут принимать после завершения необходимых экономических расчетов.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что будущее решение должно быть сбалансированным и учитывать как финансовые возможности городского бюджета, так и социальную составляющую. При этом стоимость проезда в столице не пересматривали с 2018 года, хотя за это время существенно выросли расходы на топливо, электроэнергию и оплату труда. Поэтому объем бюджетных дотаций на транспортную отрасль уже достиг около 12 млрд грн в год.

В случае принятия решения об изменении тарифов, оно будет касаться сразу всех видов муниципального транспорта — метро, автобусов, троллейбусов и трамваев. В то же время система льгот для определенных категорий пассажиров останется без изменений.

Отдельно в департаменте обратили внимание, что расходы на перевозку льготников полностью покрываются за счет городского бюджета, включая пассажиров из других регионов, что создает дополнительную финансовую нагрузку на столицу.

Рост цен на проезд в Киеве — какие тарифы планируют в метро

В то же время соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко в эфире "День.LIVE" высказал другую оценку стоимости перевозок в столичном метро. По его словам, фактическая себестоимость одной поездки может составлять около 26 гривен.

Он отметил, что такой вывод активисты сделали на основе собственного анализа, который отличается от официальных подсчетов. По его мнению, показатели, озвученные властями, могут быть завышенными, что позволяет аргументировать необходимость повышения тарифов.

Кроме того, соучредитель ОО "Пассажиры Киева" обратил внимание на утвержденный городскими властями план капитальных инвестиций в метрополитен. По его оценке, объемы финансирования в этом документе являются чрезмерными и не соответствуют реальным финансовым возможностям города. Он предположил, что именно эти расчеты могли лечь в основу формирования потенциальной стоимости проезда, которую озвучивают на значительно более высоком уровне.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко отмечал, что в Киеве могут пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте. В частности, городские власти уже готовят соответствующие экономические расчеты. Основной причиной изменений является рост расходов и значительная нагрузка на бюджет столицы.

Также Фокус писал, что, по словам эксперта по транспортному планированию Дмитрия Беспалова, новые планы о повышении цен на проезд в метро Киева могли заложить финансирование строительство новых станций. По его мнению, это видно из логики тарифов, которые "не совпали с реальностью".