Проезд в Киеве будет существенно дороже, чем в Варшаве или Будапеште: как удешевляют тарифы в Европе

В КГГА презентовали новые тарифы на проезд в общественном транспорте, которые должны начать действовать с 15 июля 2026 года. Согласно им, стоимость разовой поездки станет дороже почти в 4 раза — 30 грн против 8 грн сейчас. В качестве "более дешевой" альтернативы столичные власти предлагают покупать больше поездок на транспортную карту или покупать проездной на месяц.

В то же время стоимость безлимитного месячного проездного в Киеве в разы дороже аналогичных проездных в столицах соседних Польши и Венгрии. На это обратили внимание в ОО "Пассажиры Киева".

Какие тарифы предлагают в Киеве

С 15 июля 2026 года разовая поездка в Киеве будет стоить 30 грн. Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок на транспортную карту: например, при покупке 20-29 поездок каждая поездка будет стоить 27,80 грн, а при покупке 50+ поездок каждая обойдется в 25 грн.

Также предусмотрены месячные проездные, где стоимость одной поездки составит примерно 23,3-23,6 грн. Стоимость проездного составит от 1088 грн за 46 поездок до 4875 грн за проездной без ограничений на количество поездок.

"Отдельно планируют ввести пересадочный билет за 60 грн, который позволит безлимитно пересаживаться между метро и наземным транспортом в течение 90 минут", — пообещали в КГГА.

Какие тарифы действуют в Польше

В Польше существует единый билет на все виды транспорта (метро, трамваи, автобусы, городская электричка SKM) и разделение на две зоны. Зона I — это сам город, а Зона II — пригородные общины.

Пассажиры могут выбрать короткие билеты, которые отличаются по времени действия:

20 минут (Зоны I+II): ~40 грн (3,40 PLN) — для подъезда на несколько остановок.

75 минут (Зона I): ~50 грн (4,40 PLN) — для стандартной поездки через город.

90 минут (Зоны I+II): ~85 грн (7,00 PLN) — для длительных поездок из пригорода.

В то же время, если поездка длится дольше 75-90 минут без пересадок, то билет остается действительным.

Также там действуют специальные проездные на месяц и на 3 месяца. Количество поездок и пересадок в течение всего срока — безлимитное.

Власти Варшавы предлагает два варианта приобретения проездных, которые существенно дешевле, чем предлагается в Киеве:

На 30 дней (именной, Зона І): ~1330 грн (110,00 PLN).

На 90 дней (именной, Зона I): ~3390 грн (280,00 PLN).

Эти проездные не позволяют ездить в Зону II, то есть в пригород, однако киевское предложение также не включает в себя возможности пользоваться пригородным общественным транспортом.

Для местных жителей, которые платят налоги в Варшаве, действует специальная программа ("Билет варшавянина"), которая снижает стоимость месячного проездного до ~1190 грн (98,00 PLN).

Льготники (студенты и учащиеся) имеют скидку 50%, а люди в возрасте от 70 лет и дети в школу ездят бесплатно. Провоз багажа, велосипедов и животных — полностью бесплатный для всех пассажиров.

Какие тарифы действуют в Будапеште

В Будапеште зато существует приложение BudapestGO, которое власти пытаются популяризировать, продавая билеты через него дешевле, чем физические билеты.

В столице Венгрии действуют разовые билеты:

Разовый билет через приложение: ~71 грн (500 HUF);

Пакет из 10 разовых билетов в приложении: ~640 грн (4500 HUF);

Разовый билет в автомате: ~100 грн (700 HUF);

30-минутный билет: ~86 грн (600 HUF);

90-минутный билет: ~121 грн (850 HUF).

Однако, как и в Польше, там действуют месячные, квартальные, а также еще и годовые билеты на проезд в пределах города:

На 30 дней ~1275 грн (8950 HUF);

На 90 дней ~3830 грн (26850 HUF);

На 365 дней ~14240 грн (99950 HUF).

При этом месячный проездной, который позволяет ездить не только по Будапешту, но и пользоваться пригородным общественным транспортом, стоит ~1345 грн (9450 HUF) — на 70 грн дороже, чем проездной только для города. А годовой такой стоит ~16160 грн (113400 HUF) — на 1920 грн дороже, чем тот, что только в пределах Будапешта.

Сравнение туристических билетов

Отдельно в КГГА предложили проездные "для гостей города" — на 24 часа такой стоит 375 грн, стоимость на 48 часов составляет 563 грн, на 72 часа — 750 грн.

В то же время в Польше и Венгрии тоже действуют проездные для туристов.

Так, в Варшаве есть три типа таких билетов:

На 24 часа (Суточный): Зона І — ~180 грн (15,00 PLN); Зоны І+ІІ — ~315 грн (26,00 PLN).

На 72 часа (Трехсуточный): Зона І — ~450 грн (36,00 PLN); Зоны І+ІІ — ~690 грн (57,00 PLN).

Уикендовый: действует безлимитно с вечера пятницы до утра понедельника в обеих зонах сразу — ~290 грн (24,00 PLN).

Тогда как в Венгрии есть только два типа туристических билетов:

На 24 часа (Суточный): ~392 грн (2750 HUF).

На 72 часа (Трехсуточный): ~820 грн (5750 HUF).

Как отличаются зарплаты в Киеве, Варшаве и Будапеште

В издании sud.ua сообщили, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в Киеве составляет 49 381 грн. Это почти на 19 тысяч гривен больше, чем в среднем по Украине, где этот показатель составляет 30 356 грн.

Зато, по данным статистического портала Варшавы, средняя заработная плата составляет ~146 438 грн (12410 PLN).

Зарплата же в Будапеште, по данным портала salaryexpert, составляет ~94910 грн (665827 HUF).

18 мая стало известно, что в Киеве планируют пересмотреть стоимость проезда в коммунальном транспорте. В частности, разовая поездка может стоить 30 гривен, а для регулярных пользователей введут систему скидок в зависимости от количества приобретенных поездок.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко отмечал, что в Киеве могут пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте. В частности, городские власти уже готовят соответствующие экономические расчеты. Основной причиной изменений является рост расходов и значительная нагрузка на бюджет столицы.

Также Фокус писал, что расчетная стоимость проезда в Киеве отличается в зависимости от вида транспорта: в наземном она составляет около 44 грн, а в метро — еще больше. В городских властях при этом отмечают, что тарифы не будут устанавливаться только на уровне себестоимости, поскольку будут учитывать и социальные факторы.