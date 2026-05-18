Проїзд у Києві буде суттєво дорожчий, ніж у Варшаві чи Будапешті: як здешевшують тарифи в Європі

У КМДА презентували нові тарифи на проїзд у громадському транспорті, які мають почати діяти з 15 липня 2026 року. Відповідно до них, вартість разової поїздки стане дорожчою майже в 4 рази — 30 грн проти 8 грн зараз. Як "більш дешеву" альтернативу столична влада пропонує купувати більше поїздок на транспортну карту або купувати проїзний на місяць.

Водночас вартість безлімітного місячного проїзного у Києві в рази дорожча за аналогічні проїзні у столицях сусідніх Польщі та Угорщини. На це звернули увагу в ГО "Пасажири Києва".

Які тарифи пропонують в Києві

З 15 липня 2026 року разова поїздка в Києві коштуватиме 30 грн. Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку: наприклад, при купівлі 20-29 поїздок кожна поїздка вартуватиме 27,80 грн, а при купівлі 50+ поїздок кожна обійдеться 25 грн.

Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн. Вартість проїзного становитиме від 1088 грн за 46 поїздок до 4875 грн за проїзний без обмежень на кількість поїздок.

"Окремо планують запровадити пересадковий квиток за 60 грн, який дозволятиме безлімітно пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин", — пообіцяли в КМДА.

Які тарифи діють в Польщі

У Польщі існує єдиний квиток на всі види транспорту (метро, трамваї, автобуси, міська електричка SKM) та поділ на дві зони. Зона І — це саме місто, а Зона ІІ — приміські громади.

Пасажири можуть обрати короткі квитки, які відрізняються за часом дії:

20 хвилин (Зони І+ІІ): ~40 грн (3,40 PLN) — для під'їзду на кілька зупинок.

75 хвилин (Зона І): ~50 грн (4,40 PLN) — для стандартної поїздки через місто.

90 хвилин (Зони І+ІІ): ~85 грн (7,00 PLN) — для тривалих поїздок з передмістя.

Водночас, якщо поїздка триває довше 75-90 хвилин без пересадок, то квиток залишається дійсним.

Також там діють спеціальні проїзні на місяць та на 3 місяці. Кількість поїздок та пересадок протягом усього терміну — безлімітна.

Влада Варшави пропонує два варіанти придбання проїзних, які є суттєво дешевшими, ніж пропонується в Києві:

На 30 днів (іменний, Зона І): ~1330 грн (110,00 PLN).

На 90 днів (іменний, Зона І): ~3390 грн (280,00 PLN).

Ці проїзні не дозволяють їздити у Зону II, тобто у передмістя, однак київська пропозиція також не включає в себе можливості користуватися приміським громадським транспортом.

Для місцевих мешканців, які сплачують податки у Варшаві, діє спеціальна програма ("Квиток варшав'янина"), яка знижує вартість місячного проїзного до ~1190 грн (98,00 PLN).

Пільговики (студенти та учні) мають знижку 50%, а люди віком від 70 років та діти до школи їздять безкоштовно. Провезення багажу, велосипедів та тварин — повністю безкоштовне для всіх пасажирів.

Які тарифи діють в Будапешті

У Будапешті натомість існує додаток BudapestGO, який влада намагається популяризувати, продаючи квитки через нього дешевше, ніж фізичні квитки.

У столиці Угорщини діють разові квитки:

Разовий квиток через додаток: ~71 грн (500 HUF);

Пакет із 10 разових квитків у додатку: ~640 грн (4500 HUF);

Разовий квиток в автоматі: ~100 грн (700 HUF);

30-хвилинний квиток: ~86 грн (600 HUF);

90-хвилинний квиток: ~121 грн (850 HUF).

Однак, як і в Польщі, там діють місячні, квартальні, а також іще й річні квитки на проїзд у межах міста:

На 30 днів ~1275 грн (8950 HUF);

На 90 днів ~3830 грн (26850 HUF);

На 365 днів ~14240 грн (99950 HUF).

При цьому місячний проїзний, який дозволяє їздити не лише Будапештом, але й користуватися приміським громадським транспортом, коштує ~1345 грн (9450 HUF) — на 70 грн дорожче, ніж проїзний лише для міста. А річний такий вартує ~16160 грн (113400 HUF) — на 1920 грн дороже, ніж той, що лише у межах Будапешта.

Порівняння туристичних квитків

Окремо в КМДА запропонували проїзні "для гостей міста" — на 24 години такий коштує 375 грн, вартість на 48 годин складає 563 грн, на 72 години — 750 грн.

Водночас у Польщі та Угорщині теж діють проїзні для туристів.

Так, у Варшаві є три типи таких квитків:

На 24 години (Добовий): Зона І — ~180 грн (15,00 PLN); Зони І+ІІ — ~315 грн (26,00 PLN).

На 72 години (Тридобовий): Зона І — ~450 грн (36,00 PLN); Зони І+ІІ — ~690 грн (57,00 PLN).

Уікендовий: діє безлімітно з вечора п'ятниці до ранку понеділка в обох зонах одразу — ~290 грн (24,00 PLN).

Тоді як в Угорщині є лише два типи туристичних квитків:

На 24 години (Добовий): ~392 грн (2750 HUF).

На 72 години (Тридобовий): ~820 грн (5750 HUF).

Як відрізняються зарплати у Києві, Варшаві та Будапешті

У виданні sud.ua повідомили, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника у Києві становить 49 381 грн. Це майже на 19 тисяч гривень більше, ніж у середньому по Україні, де цей показник складає 30 356 грн.

Натомість, за даними статистичного порталу Варшави, середня заробітня плата складає ~146 438 грн (12410 PLN).

Зарплата ж в Будапешті, за даними порталу salaryexpert, складає ~94910 грн (665827 HUF).

18 травня стало відомо, що в Києві планують переглянути вартість проїзду в комунальному транспорті. Зокрема, разова поїздка може коштувати 30 гривень, а для регулярних користувачів запровадять систему знижок залежно від кількості придбаних поїздок.

Раніше мер столиці Віталій Кличко зазначав, що у Києві можуть переглянути тарифи на проїзд у громадському транспорті. Зокрема, міська влада вже готує відповідні економічні розрахунки. Основною причиною змін є зростання витрат і значне навантаження на бюджет столиці.

Також Фокус писав, що розрахункова вартість проїзду в Києві відрізняється залежно від виду транспорту: у наземному вона становить близько 44 грн, а в метро — ще більше. У міській владі при цьому зазначають, що тарифи не будуть встановлюватися лише на рівні собівартості, оскільки враховуватимуть і соціальні фактори.