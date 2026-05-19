Петиція проти підвищення тарифів на проїзд у Києві за добу зібрала потрібну кількість голосів

На сайті Київради 18 травня було зареєстровано петицію із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті до завершення воєнного стану. Вже за добу вона зібрала необхідні для розгляду 6 тисяч голосів.

У петиції наголошується, що підвищення тарифів є "передчасним, соціально несправедливим та недостатньо обґрунтованим". Наразі петиція зібрала вже майже 8 тисяч голосів.

"У період воєнного стану доступність громадського транспорту є питанням не комфорту, а базової міської мобільності, можливості працювати, навчатися, отримувати медичні послуги та підтримувати економічне життя міста", — йдеться в тексті петиції.

Про що просить автор петиції

Автор петиції Олексій Ксєніч звертається до Київради з вимогою зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті Києва до завершення воєнного стану. Йдеться про тариф у 30 грн за разову поїздку, 60 грн за пересадковий квиток та пропозицію місячного безлімітного проїзного за 4875 грн.

Окремо від КМДА вимагають оприлюднити повні економічні розрахунки тарифу: собівартість перевезень, структуру витрат комунальних підприємств, прогноз доходів та вплив підвищення на мешканців Києва.

Столичну владу натомість закликають напрацювати альтернативну модель фінансування громадського транспорту без різкого підвищення вартості проїзду для пасажирів, з урахуванням можливостей бюджету міста Києва.

"Забезпечити окремий соціальний захист для мешканців із доходом на рівні мінімальної заробітної плати, студентів, пенсіонерів, ВПО, людей з інвалідністю та інших вразливих категорій", — йдеться в петиції.

Підвищення тарифів у Києві — що відомо

18 травня стало відомо, що в Києві планують переглянути вартість проїзду в комунальному транспорті. Зокрема, разова поїздка може коштувати 30 гривень, а для регулярних користувачів запровадять систему знижок залежно від кількості придбаних поїздок.

Згодом з'ясувалося, що вартість безлімітного місячного проїзного у Києві в рази дорожча за аналогічні проїзні у столицях сусідніх Польщі та Угорщини. ГО "Пасажири Києва" звернуло увагу, що місячний проїзний буде одним з найбільших у всій Європі.

Вартість місячних проїзних Фото: Пасажири Києва/Facebook

Раніше мер столиці Віталій Кличко зазначав, що у Києві можуть переглянути тарифи на проїзд у громадському транспорті. Зокрема, міська влада вже готує відповідні економічні розрахунки. Основною причиною змін є зростання витрат і значне навантаження на бюджет столиці.

Також Фокус писав, що розрахункова вартість проїзду в Києві відрізняється залежно від виду транспорту: у наземному вона становить близько 44 грн, а в метро — ще більше. У міській владі при цьому зазначають, що тарифи не будуть встановлюватися лише на рівні собівартості, оскільки враховуватимуть і соціальні фактори.