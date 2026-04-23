Стоимость проезда в общественном транспорте с начала года выросла практически по всей стране, что значительно ударило по кошелькам граждан. Частные перевозчики чаще отказывают льготным категориям, особенно пенсионерам, потому что их перевозку уже не оплачивают из бюджета полностью.

В Украине собираются реформировать систему льготных перевозок, в частности, льготный проезд для пенсионеров, монетизировав и введя электронный билет. Как отмечают в Министерстве развития громад и территорий, ключевая системная проблема в том, что льготы задекларированы, но стабильного механизма их финансирования нет. Там предлагают реформировать систему льготного проезда в Украине и прежде всего ввести адресность льгот и прозрачный учет поездок.

Перевозчики часто не получают полную компенсацию. Громады вынуждены покрывать эти расходы из местных бюджетов или не компенсировать их вообще. Суммы компенсаций определяются условно — по средним показателям или устаревшим нормам, а не по реальным поездкам. В результате возникает парадокс: льгота есть, а средств под нее нет.

Деньги ходят за льготником

В большинстве громад отсутствует достоверный учет льготных поездок: нет точных данных об их количестве, нет подтверждения каждой поездки, как и единого стандарта расчета компенсаций. Это создает пространство для недофинансирования, конфликтов и недоверия как со стороны бизнеса, так и граждан.

Больше всего от несовершенной системы страдают сами льготники. Они вынуждены доказывать свое право на проезд, сталкиваются с отказами и конфликтами. Льгота, которая должна была быть гарантией поддержки, часто превращается в источник стресса.

В условиях войны проблема только обострилась: количество льготников растет, транспортная система работает с повышенной нагрузкой, а ресурсы бюджетов ограничены. Более того, решение этого вопроса необходимо для внедрения европейских правил организации пассажирских перевозок, в частности для заказа так называемых "социальных маршрутов".

Льготный проезд: банковская карточка вместо удостоверения

Системное решение давно накопившейся проблемы предлагает законопроект №5651-2 . Его ключевой принцип прост: каждая льготная поездка должна быть подтверждена, учтена и профинансирована. Речь идет о монетизации льгот через специальные карточки, а не об их отмене.

Сейчас льготникам приходится предъявлять удостоверение водителям и объяснять свое право на бесплатный проезд. После принятия законопроекта для этого будет достаточно карточки, на которую будут начисляться средства для оплаты проезда. Ее нужно будет просто приложить к валидатору, как это делают другие пассажиры. Это позволит автоматически фиксировать поездки и обеспечить оплату перевозчикам без лишних объяснений и споров.

Законопроект предусматривает четкое разграничение источников финансирования.

Льготы ветеранов войны финансируются из государственного бюджета (объем будет определять Правительство совместно с Минветеранов). Другие категории — финансируются общинами в пределах их финансовой способности. Отдельные льготы — за счет соответствующих государственных органов.

Ответственность разграничена, без перекладывания расходов.

Для пассажира реформа означает отсутствие конфликтов с водителями, отсутствие необходимости "доказывать" право на льготу и понятный механизм пользования. Льгота реализуется через банковскую карточку, которая уже есть почти у всех получателей пенсий и соцпомощи. В случае потери карты ее можно заблокировать в банке, получить новую и перерегистрировать через ЦНАП.

Льготы есть, а денег нет

Всеукраинское объединение организаций работодателей транспорта "Федерация работодателей транспорта Украины" (ФРТУ) отмечает, что сегодня как никогда нужно принять закон, регулирующий перевозку льготников. Цены на проезд выросли из-за увеличения расходов на запчасти, топливо и доставку. Законопроект поддержит перевозчиков и поможет населению, уменьшит социальное напряжение и снизит конфликтность между перевозчиками и гражданами. Сегодня насчитывается около 18 различных льгот на перевозку — для ветеранов, инвалидов, пенсионеров и других категорий.

"Сегодня в разы увеличилось количество льготников. Тарифы растут, а платежеспособность граждан падает. Мы неоднократно настаивали на адресных льготах, потому что кто-то пользуется льготой, а кто-то вообще не ездит. Кроме того, оплата карточкой во время поездок — это плюс для перевозчика: безналичный проезд. Но для потребителя есть риск: в разных областях на льготный проезд будут выделять разные суммы, в зависимости от того, сколько поездок может оплатить громада. И здесь могут возникнуть недоразумения — льготникам после использования оплаченных поездок придется ездить за свой счет", — отмечает в комментарии Фокусу юрист ФРТУ Светлана Куртос.

Частный перевозчик сам решает, сколько льготников ему перевозить. Государство выделяло деньги на местные бюджеты, а те распределяли их между перевозчиками. Но тогда существовала большая коррупционная схема: деньги получали те, кто был угодный руководству на местах. К тому же подсчитать, сколько проехало льготников без валидатора, невозможно. Карточка нужна хотя бы для того, чтобы понять, сколько льготников реально перевозится, ведь есть направления, где их нет вообще.

"На межобластных маршрутах перевозка льготников вообще не предусмотрена, там нерегулируемый тариф. Еще до полномасштабного вторжения в нашу ассоциацию входила крупная компания, у которой был маршрут Киев — Одесса. Они перевезли льготников на 715 тысяч гривен, и им до сих пор не компенсировали эту сумму. Сегодня компенсация за перевозку льготников не работает даже в разных областях. В Хмельницкой области есть ОТГ, которые компенсируют перевозку льготников из сел, но установили лимиты. И сегодня бабушки, которые приезжают из села в райцентр что-то продать, купить или посетить больницу, сразу бегут покупать билет обратно, чтобы успеть на льготный", — рассказывает Светлана Куртос.

Если бы законопроект приняли, расходы на перевозку льготников стали бы прозрачными, а люди могли бы спокойно пользоваться своими правами.

Винницкий перевозчик Алексей Соколовский тем временем отмечает, что вопрос с перевозкой льготников нужно решать немедленно, потому что появляются новые и новые льготники.

"13% из областного бюджета идет на компенсацию междугородних перевозок, а вот местные общины — кто-то выделяет деньги, а кто-то нет. И уже выбор — кого везти, а кого нет. Но при этом пишут рекомендации перевозчикам, сколько мы должны перевозить льготников. Денег не дают, а требования есть. Нет порядка", — рассказывает перевозчик.

Реформа — это всегда риск. Новая система может работать лучше, а может и нет. Но то, что есть сейчас, уже не работает. Поэтому выбирать приходится не между плохим и хорошим, а между плохим и новым.

Как писал Фокус, в Киеве заявили, что расчетная стоимость проезда в коммунальном транспорте существенно отличается в зависимости от вида перевозки: в наземном транспорте она составляет 44 грн, тогда как в метро — еще выше. В то же время в городских властях отмечают, что новые тарифы не будут устанавливаться исключительно на уровне себестоимости, ведь будут учитывать социальный фактор.