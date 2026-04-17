Почему поездка в метро Киева может стоить вдвое больше: объяснение аналитика

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о подготовке экономических расчетов для возможного повышения тарифов на проезд в общественном транспорте столицы. Ключевая проблема кроется в завышенных показателях амортизации, которые могут добавлять до 24 гривен к каждой поездке в метро.

Вопрос формирования тарифов на проезд в столичном метро привлек внимание после анализа финансовой отчетности Киевского метрополитена. По оценке аналитика общественной инициативы "Голка" Георгия Могильного, именно составляющая амортизации является ключевой в определении конечной стоимости проезда. При этом ее рост за последнее десятилетие был более чем в десять раз медленнее, чем другие расходы.

Он подчеркнул, что нынешний тариф в Киеве остается самым низким среди украинских городов и не пересматривался с 2018 года. По словам Кличко, подорожание энергоносителей, топлива, логистики и материалов заставляет власть пересматривать стоимость проезда, чтобы привести ее к экономически обоснованному уровню.

"Отмечу, что стоимость проезда в Киеве остается самой низкой в Украине. И ее не пересматривали с 2018 года. Подорожание топлива, электроэнергии, расходных материалов, логистики заставляет городские власти приблизить стоимость проезда к экономически обоснованной. Также, воплощая меры по энергоустойчивости города, Киевсовет будет вынужден перераспределить некоторые статьи бюджета столицы. А транспорт у нас является дотационным (12 млрд грн на этот год, к примеру)", — написал Кличко.

Кроме того, государство длительное время не компенсирует городу расходы за перевозку льготных категорий пассажиров, из-за чего Киев ежегодно тратит сотни миллионов гривен из собственного бюджета. Уменьшение объема дотаций, по его словам, позволит направить средства, в частности, на подготовку к отопительному сезону.

В то же время аналитические подсчеты свидетельствуют, что из-за манипуляций с амортизационной составляющей Киевский метрополитен за четыре года полномасштабной войны получил из бюджета компенсации на 7,8 млрд грн больше, чем фактические убытки.

По расчетам, себестоимость одной поездки с учетом амортизации достигает 42,25 грн, тогда как без нее — 17,83 грн. Разница фактически составляет около 24 грн на каждой поездке. Это происходит на фоне того, что метрополитен уже получает значительные бюджетные вливания, хотя официальные детальные расчеты городские власти пока не обнародовали.

"После заявления мэра Киева Виталия Кличко, который анонсировал повышение тарифов на проезд, мы исследовали документы. Объемы заложенной амортизации поражают. Амортизация в тарифе составляет почти 60% себестоимости. Представьте, как это будет влиять на тариф. Метро это не частный бизнес. Тоннели, станции метро и инфраструктура строились за средства общества. И по сути киевлян сейчас будут пытаться заставить заплатить во второй раз. Но теперь — как пассажиров", — разъясняет аналитик Георгий Могильный.

Аналитик обратил внимание на необходимость открытого обсуждения перед принятием решения о повышении тарифов. По его мнению, без публикации экономических расчетов граждане не могут оценить обоснованность новой стоимости проезда.

Финансовые отчеты Киевского метрополитена демонстрируют другую картину, чем заявления об убыточности. В частности, предприятие ежегодно повышает зарплаты более чем на 20%, инвестировало более миллиарда гривен в капитальные расходы и накопило почти три миллиарда гривен на банковских счетах.

"Те же тоннели, станции, поезда метро, невысокая инфляция, а их амортизация за год растет в три раза, или на 1.2 миллиарда грн. И в результате этого коммунальное предприятие, вроде бы, получает миллиард убытков. А дальше "Киевский метрополитен" заявляет об убыточности своей работы и, уже на следующий год после установления новых тарифов, получает из бюджета компенсацию в 440 млн", — отмечает Могильный.

Напомним, что в Киеве расчетная стоимость проезда в коммунальном транспорте значительно превышает действующие тарифы. Она составляет около 44 грн в наземном транспорте, а в метро — еще больше. В то же время объем дотаций на транспорт уже достиг примерно 12 млрд грн в год.

