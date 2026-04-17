Чому поїздка у метро Києва може коштувати вдвічі більше: пояснення аналітика

Мер Києва Віталій Кличко заявив про підготовку економічних розрахунків для можливого підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті столиці. Ключова проблема криється у завищених показниках амортизації, які можуть додавати до 24 гривень до кожної поїздки у метро.

Питання формування тарифів на проїзд у столичному метро привернуло увагу після аналізу фінансової звітності Київського метрополітену. За оцінкою аналітика громадської ініціативи "Голка" Георгій Могильний Георгія Могильного, саме складова амортизації є ключовою у визначенні кінцевої вартості проїзду. При цьому її зростання за останнє десятиліття було більш ніж у десять разів повільнішим, ніж інші витрати.

Він підкреслив, що нинішній тариф у Києві залишається найнижчим серед українських міст і не переглядався з 2018 року. За словами Кличка, подорожчання енергоносіїв, пального, логістики та матеріалів змушує владу переглядати вартість проїзду, щоб привести її до економічно обґрунтованого рівня.

"Зазначу, що вартість проїзду в Києві залишається найнижчою в Україні. І її не переглядали з 2018 року. Здорожчання пального, електроенергії, витратних матеріалів, логістики змушує міську владу наблизити вартість проїзду до економічно обґрунтованого. Також, втілюючи заходи з енергостійкості міста, Київрада буде вимушена перерозподілити деякі статті бюджету столиці. А транспорт у нас є дотаційним (12 млрд грн на цей рік, до прикладу)", — написав Кличко.

Крім того, держава тривалий час не компенсує місту витрати за перевезення пільгових категорій пасажирів, через що Київ щороку витрачає сотні мільйонів гривень із власного бюджету. Зменшення обсягу дотацій, за його словами, дозволить спрямувати кошти, зокрема, на підготовку до опалювального сезону.

Водночас аналітичні підрахунки свідчать, що через маніпуляції з амортизаційною складовою Київський метрополітен за чотири роки повномасштабної війни отримало з бюджету компенсації на 7,8 млрд грн більше, ніж фактичні збитки.

За розрахунками, собівартість однієї поїздки з урахуванням амортизації сягає 42,25 грн, тоді як без неї — 17,83 грн. Різниця фактично становить близько 24 грн на кожній поїздці. Це відбувається на фоні того, що метрополітен уже отримує значні бюджетні вливання, хоча офіційні детальні розрахунки міська влада поки не оприлюднила.

"Після заяви мера Києва Віталія Кличка, який анонсував підвищення тарифів на проїзд, ми дослідили документи. Обсяги закладеної амортизації вражають. Амортизація в тарифі складає майже 60% собівартості. Уявіть, як це буде впливати на тариф. Метро це не приватний бізнес. Тунелі, станції метро та інфраструктура будувалися за кошти громади. І по суті киян зараз будуть намагатися примусити заплатити вдруге. Але тепер — як пасажирів", — роз’яснює аналітик Георгій Могильний.

Аналітик звернув увагу на необхідність відкритого обговорення перед ухваленням рішення про підвищення тарифів. На його думку, без публікації економічних розрахунків громадяни не можуть оцінити обґрунтованість нової вартості проїзду.

Фінансові звіти Київського метрополітену демонструють іншу картину, ніж заяви про збитковість. Зокрема, підприємство щороку підвищує зарплати більш ніж на 20%, інвестувало понад мільярд гривень у капітальні витрати та накопичило майже три мільярди гривень на банківських рахунках.

"Ті самі тунелі, станції, поїзди метро, невисока інфляція, а їх амортизація за рік зростає у три рази, або на 1.2 мільярди грн. І внаслідок цього комунальне підприємство, начебто, отримує мільярд збитків. А далі "Київський метрополітен" заявляє про збитковість своєї роботи і, вже на наступний рік після встановлення нових тарифів, отримує з бюджету компенсацію у 440 млн", — наголошує Могильний.

