Новые правила проезда моста Патона: в КГГА сделали категорическое заявление

Накануне в соцсетях распространилась инфографика с якобы новыми правилами проезда моста Патона в Киеве.

Киевские власти не готовили и не обнародовали такие материалы, заявили в столичной государственной городской администрации.

"Распространенная информация является фейком", — подчеркнули в КГГА.

Киевлян и гостей столицы призвали пользоваться исключительно официальными сообщениями, размещенными на информационных ресурсах Киевской городской государственной администрации, профильных департаментов и коммунальных предприятий столицы.

В настоящее время мост имени Е. А. Патона через Днепр эксплуатируется в условиях установленных ограничений, в частности на нем:

запрещено движение грузового транспорта;

установлены наливные барьеры с запрещением движения автотранспорта по крайним полосам проезжей части.

Відео дня

В КГГА уверяют, что специалисты КП "Киевавтодормост" круглосуточно мониторят эксплуатационное состояние несущих конструкций моста и выполняют необходимые работы по его содержанию.

Также чиновники напомнили об ответственности за распространение ложных слухов.

На прошлой неделе глава столичной Деснянской РГА Максим Бахматов опубликовал фотографию с правилами пересечения моста Патона. Сам чиновник назвал эту информацию "неформальной".

Фото: Facebook

В феврале этого года эксперт Анна Минюкова говорила, что техническое состояние моста имени Патона вызывает серьезные опасения.

Исследования показали, что коррозионные процессы на сооружении становятся все более непредсказуемыми, а остаточный ресурс конструкции "оценивается как нулевой".

С инженерной точки зрения правильным решением было бы полностью остановить движение. Прежде всего потому, что постоянные нагрузки и вибрации от транспорта затрудняют выполнение ремонтных работ и влияют на их качество.

Но это политически непопулярное решение: оно сразу создает транспортный коллапс, который испытывают сотни тысяч людей ежедневно, тогда как результат ремонта станет заметным только через годы.

Напомним, большинство мостов в Киеве в целом строились в 1960-70 годы и не отвечают требованиям современности из-за "физической и моральной усталости".

Также сообщалось, что в соцсетях в мае 2025 года публиковали видео с моста Патона, с которого во время проезда техники осыпаются камни.