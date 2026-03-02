Новые правила проезда моста Патона: в КГГА сделали категорическое заявление
Накануне в соцсетях распространилась инфографика с якобы новыми правилами проезда моста Патона в Киеве.
Киевские власти не готовили и не обнародовали такие материалы, заявили в столичной государственной городской администрации.
"Распространенная информация является фейком", — подчеркнули в КГГА.
Киевлян и гостей столицы призвали пользоваться исключительно официальными сообщениями, размещенными на информационных ресурсах Киевской городской государственной администрации, профильных департаментов и коммунальных предприятий столицы.
В настоящее время мост имени Е. А. Патона через Днепр эксплуатируется в условиях установленных ограничений, в частности на нем:
- запрещено движение грузового транспорта;
- установлены наливные барьеры с запрещением движения автотранспорта по крайним полосам проезжей части.
В КГГА уверяют, что специалисты КП "Киевавтодормост" круглосуточно мониторят эксплуатационное состояние несущих конструкций моста и выполняют необходимые работы по его содержанию.
Также чиновники напомнили об ответственности за распространение ложных слухов.
На прошлой неделе глава столичной Деснянской РГА Максим Бахматов опубликовал фотографию с правилами пересечения моста Патона. Сам чиновник назвал эту информацию "неформальной".
В феврале этого года эксперт Анна Минюкова говорила, что техническое состояние моста имени Патона вызывает серьезные опасения.
Исследования показали, что коррозионные процессы на сооружении становятся все более непредсказуемыми, а остаточный ресурс конструкции "оценивается как нулевой".
С инженерной точки зрения правильным решением было бы полностью остановить движение. Прежде всего потому, что постоянные нагрузки и вибрации от транспорта затрудняют выполнение ремонтных работ и влияют на их качество.
Но это политически непопулярное решение: оно сразу создает транспортный коллапс, который испытывают сотни тысяч людей ежедневно, тогда как результат ремонта станет заметным только через годы.
Напомним, большинство мостов в Киеве в целом строились в 1960-70 годы и не отвечают требованиям современности из-за "физической и моральной усталости".
Также сообщалось, что в соцсетях в мае 2025 года публиковали видео с моста Патона, с которого во время проезда техники осыпаются камни.