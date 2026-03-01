Руководитель РГА в Киеве опубликовал правила пересечения моста Патона: украинцы ему ответили (фото)

Глава столичной Деснянской РГА Максим Бахматов опубликовал фотографию с правилом пересечения моста Патона. Сам чиновник назвал эту информацию "неформальной", но в сети пользователи саркастически отреагировали на пост Бахматова.

Чиновник также признает, что мост Патона находится в аварийном состоянии с 2015 года. Об этом он рассказал в своей заметке в Facebook.

"Важно. Ps.Информация неформальная. Мост аварийный с 2015 года", — написал Бахматов.

Правила пересечения моста Патона Фото: Facebook

В то же время в комментариях к сообщению чиновника, украинские пользователи откровенно не поняли посыла сообщения и раскритиковали главу Деснянского РОА. Больше всего поддержки получить такие реплики:

"ИИ-бурда такого нагенерила на картинке... странные машины, некоторые едут против движения";

"Спасательный жилет возить?";

"Эта памятка — как символ деградации Киева за время управления современными "визионерами";

"Лучше следите за Вашим районом, господин председатель!"

Ранее Фокус рассказывал о том, как в соцсетях в мае 2025 года публиковали видео с моста Патона, с которого во время проезда техники осыпаются камни. Инцидент вызвал беспокойство относительно состояния одного из старейших мостов столицы и его безопасности для движения.

Впоследствии стало известно об аварийном состоянии моста Патона. Исследования показали, что коррозионные процессы на сооружении становятся все более непредсказуемыми, а остаточный ресурс конструкции "оценивается как нулевой".

Позже сообщалось о том, какие последствия закрытия моста Патона. Эксперт Анна Минюкова отвечает на вопрос, который волнует всех киевлян — будут ли перекрывать мост Патона на время ремонта.