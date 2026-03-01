Руководитель РГА в Киеве опубликовал правила пересечения моста Патона: украинцы ему ответили (фото)
Глава столичной Деснянской РГА Максим Бахматов опубликовал фотографию с правилом пересечения моста Патона. Сам чиновник назвал эту информацию "неформальной", но в сети пользователи саркастически отреагировали на пост Бахматова.
Чиновник также признает, что мост Патона находится в аварийном состоянии с 2015 года. Об этом он рассказал в своей заметке в Facebook.
"Важно. Ps.Информация неформальная. Мост аварийный с 2015 года", — написал Бахматов.
В то же время в комментариях к сообщению чиновника, украинские пользователи откровенно не поняли посыла сообщения и раскритиковали главу Деснянского РОА. Больше всего поддержки получить такие реплики:
- "ИИ-бурда такого нагенерила на картинке... странные машины, некоторые едут против движения";
- "Спасательный жилет возить?";
- "Эта памятка — как символ деградации Киева за время управления современными "визионерами";
- "Лучше следите за Вашим районом, господин председатель!"
Ранее Фокус рассказывал о том, как в соцсетях в мае 2025 года публиковали видео с моста Патона, с которого во время проезда техники осыпаются камни. Инцидент вызвал беспокойство относительно состояния одного из старейших мостов столицы и его безопасности для движения.
Впоследствии стало известно об аварийном состоянии моста Патона. Исследования показали, что коррозионные процессы на сооружении становятся все более непредсказуемыми, а остаточный ресурс конструкции "оценивается как нулевой".
Позже сообщалось о том, какие последствия закрытия моста Патона. Эксперт Анна Минюкова отвечает на вопрос, который волнует всех киевлян — будут ли перекрывать мост Патона на время ремонта.