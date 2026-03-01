Керівник РДА в Києві опублікував правила перетину мосту Патона: українці йому відповіли (фото)

Очільник столичної Деснянської РВА Максим Бахматов опубліковав світлину з правилом перетину мосту Патона. Сам посадовець назвав цю інформацію "неформальною", але в мережі юзери саркастично відреагували на пост Бахматова.

Чиновник також визнає, що міст Патона перебуває в авварійному стані з 2015 року. Про це він розповів у своєму дописі в Facebook.

"Важливо. Ps.Інформація неформальна. Міст аварійний із 2015 року", — написав Бахматов.

Правила перетину моста Патона Фото: Facebook

Водночас у коментарях до допису посадовця, українські юзери відверто не зрозуміли посилу повідомлення та розкритикувати очільника Деснянської РВА. Найбільше підтримки отримати такі репліки:

"ШІ-бурда такого нагенерила на картинці… дивні автівки, деякі їдуть проти руху";

"Рятувальний жилет возити?";

"Ця памʼятка — як символ деградації Києва за час керування сучасними "візіонерами";

"Краще слідкуйте за Вашим районом, пане голова!"

