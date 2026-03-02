Нові правила проїзду мосту Патона: у КМДА зробили категоричну заяву

Напередодні в соцмережах поширилася інфографіка з нібито новими правилами проїзду мосту Патона в Києві.

Київська влада не готувала і не оприлюднювала такі матеріали, заявили у столичній державній міській адміністрації.

"Поширена інформація є фейком", — наголосили в КМДА.

Киян і гостей столиці закликали користуватися винятково офіційними повідомленнями, розміщеними на інформаційних ресурсах Київської міської державної адміністрації, профільних департаментів і комунальних підприємств столиці.

Нині міст імені Є. О. Патона через Дніпро експлуатується в умовах встановлених обмежень, зокрема на ньому:

заборонено рух вантажного транспорту;

встановлено наливні бар'єри із забороною руху автотранспорту крайніми смугами проїжджої частини.

У КМДА запевняють, що фахівці КП "Київавтошляхміст" цілодобово моніторять експлуатаційний стан несучих конструкцій мосту та виконують необхідні роботи з його утримання.

Також чиновники нагадали про відповідальність за поширення неправдивих чуток.

Минулого тижня голова столичної Деснянської РДА Максим Бахматов опублікував фотографію з правилами перетину моста Патона. Сам чиновник назвав цю інформацію "неформальною".

У лютому цього року експертка Ганна Мінюкова говорила, що технічний стан мосту імені Патона викликає серйозні побоювання.

Дослідження засвідчили, що корозійні процеси на споруді стають дедалі непередбачуванішими, а залишковий ресурс конструкції "оцінюється як нульовий".

З інженерного погляду правильним рішенням було б повністю зупинити рух. Насамперед тому, що постійні навантаження і вібрації від транспорту ускладнюють виконання ремонтних робіт і впливають на їхню якість.

Але це політично непопулярне рішення: воно одразу створює транспортний колапс, якого зазнають сотні тисяч людей щодня, тоді як результат ремонту стане помітним лише через роки.

Нагадаємо, більшість мостів у Києві загалом будували в 1960-70 роки, вони не відповідають вимогам сучасності через "фізичну та моральну втому".

Також повідомлялося, що в соцмережах у травні 2025 року публікували відео з мосту Патона, з якого під час проїзду техніки обсипається каміння.