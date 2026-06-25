Это коснется тысяч детей: в Киеве меняют условия проезда для школьников

С 1 июля по 31 августа для киевских школьников будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Вместо этого учащиеся смогут пользоваться проездными билетами со скидкой 75%.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Льготный проездной можно приобрести через приложение "Киев Цифровой", в терминалах самообслуживания, на сайте КП "ГИОЦ" и в приложении EasyPay.

Для учащихся дневной формы обучения доступно несколько вариантов проездных. Безлимитный проездной на месяц будет стоить 325 грн, на вторую половину месяца — 162,50 грн. Также можно приобрести проездные на 46 поездок за 72,50 грн, на 62 поездки за 97,50 грн, на 92 поездки за 143,75 грн или на 124 поездки за 192,50 грн.

В городской администрации напомнили, что бесплатный проезд для школьников действует только в течение учебного года, поэтому на время летних каникул его традиционно приостанавливают.

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Школьники также могут приобретать разовые билеты по ученическому билету, однако в этом случае скидка 75 % не предоставляется.

Кроме того, с 1 июля по 31 августа будет приостановлено право на бесплатный проезд для курсантов высших военных учебных заведений, пользующихся этой льготой в течение учебного года.

Ранее сообщалось, что с 15 июля в Киеве могут повысить стоимость проезда в метро и наземном общественном транспорте до 30 грн за поездку.

По подсчетам, в случае введения нового тарифа средние расходы столичной семьи на общественный транспорт могут вырасти почти на 35 тыс. грн в год.

В Киевсовете пояснили, что пересмотр тарифов связан с многочисленными расходами, которые были учтены при формировании новой стоимости проезда.