Це торкнеться тисяч дітей: у Києві змінюють умови проїзду для школярів

Із 1 липня до 31 серпня для київських школярів призупинять безоплатний проїзд у громадському транспорті. Натомість учні зможуть користуватися проїзними квитками зі знижкою 75%.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Пільговий проїзний можна придбати через застосунок “Київ Цифровий”, у терміналах самообслуговування, на сайті КП “ГІОЦ” та в застосунку EasyPay.

Для учнів денної форми навчання доступні кілька варіантів проїзних. Безлімітний проїзний на місяць коштуватиме 325 грн, на другу половину місяця — 162,50 грн. Також можна придбати проїзні на 46 поїздок за 72,50 грн, на 62 поїздки за 97,50 грн, на 92 поїздки за 143,75 грн або на 124 поїздки за 192,50 грн.

У міській владі нагадали, що безоплатний проїзд для школярів діє лише протягом навчального року, тому на час літніх канікул його традиційно призупиняють.

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Школярі також можуть купувати разові поїздки на учнівський квиток, однак у такому випадку знижка 75% не застосовується.

Крім того, з 1 липня до 31 серпня буде призупинене право на безоплатний проїзд для курсантів вищих військових навчальних закладів, які користуються цією пільгою під час навчального року.

Раніше повідомлялося, що з 15 липня в Києві можуть підвищити вартість проїзду в метро та наземному громадському транспорті до 30 грн за поїздку.

За підрахунками, у разі запровадження нового тарифу середні витрати столичної родини на громадський транспорт можуть зрости майже на 35 тис. грн на рік.

У Київраді пояснювали, що перегляд тарифів пов’язаний із численними витратами, які врахували під час формування нової вартості проїзду.