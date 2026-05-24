В Киеве с 15 июля могут ввести новый тариф на проезд в метро и транспорте. Одна поездка будет стоить 30 грн.

В случае повышения тарифа на проезд в Киеве до 30 грн средняя столичная семья будет тратить на общественный транспорт почти 35 тыс. грн дополнительно ежегодно. Об этом сказал депутат Киевсовета и председатель бюджетной комиссии Андрей Витренко "Главкому".

Поэтому изменение тарифа на проезд в общественном транспорте и повышение его до 30 грн за поездку может существенно ударить по бюджету киевлян.

По словам Витренко, речь идет уже не о незначительном повышении, а о серьезной финансовой нагрузке для жителей города в условиях войны и экономической нестабильности.

Изменение тарифов: сколько придется платить за проезд

Депутат привел пример типичной киевской семьи из трех человек, в частности, двое взрослых и ребенок, которые пользуются общественным транспортом дважды в день в течение 22 рабочих дней в месяц.

При нынешнем тарифе в 8 грн такая семья тратит примерно 1056 грн ежемесячно. Если же стоимость проезда поднимут до 30 грн, расходы вырастут до 3960 грн в месяц. Таким образом, дополнительная нагрузка составит:

более 2900 грн ежемесячно;

почти 35 тыс. грн в год.

"Для многих украинских семей эти "лишние" 35 тысяч гривен в год — это оплата коммунальных услуг за несколько месяцев, детские кружки, лекарства или часть аренды жилья", — заявил Андрей Витренко.

Депутат призвал к аудиту транспорта

Глава бюджетной комиссии также раскритиковал аргументы КГГА относительно "европейского подхода" к тарифам.

По его мнению, в странах Европы высокая цена на проезд компенсируется качеством перевозок, комфортом и значительными дотациями из городских бюджетов.

Витренко считает, что перед повышением тарифов власть должна провести аудит "Киевпастранса" и "Киевского метрополитена", а также реформировать транспортную систему столицы.

Напомним, в Киевсовете уже объясняли намерение повышения тарифов на проезд в коммунальном общественном транспорте. Там отметили, что в новые цены на проезд заложено немало расходов. новую тарифную модель в общественном транспорте Киева планируют ввести с 15 июля 2026 года.

В то же время на сайте Киевсовета уже зарегистрировали петицию против повышения стоимости проезда, которая быстро набрала необходимое количество голосов.