У Києві від 15 липня можуть запровадити новий тариф на проїзд у метро та транспорті. Одна поїздка коштуватиме 30 грн.

У разі підвищення тарифу на проїзд у Києві до 30 грн середня столична родина витрачатиме на громадський транспорт майже 35 тис. грн додатково щороку. Про це сказав депутат Київради та голова бюджетної комісії Андрій Вітренко "Главкому".

Тож зміна тарифу на проїзд у громадському транспорті і підвищення його до 30 грн за поїздку може суттєво вдарити по бюджету киян.

За словами Вітренка, йдеться вже не про незначне підвищення, а про серйозне фінансове навантаження для мешканців міста в умовах війни та економічної нестабільності.

Нові ціни на проїзд Фото: КМДА

Зміна тарифів: скільки доведеться платити за проїзд

Депутат навів приклад типової київської родини з трьох осіб, зокрема, двоє дорослих і дитина, які користуються громадським транспортом двічі на день упродовж 22 робочих днів на місяць.

Відео дня

У Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному транспорті Фото: КМДА

За нинішнього тарифу у 8 грн така сім’я витрачає приблизно 1056 грн щомісяця. Якщо ж вартість проїзду піднімуть до 30 грн, витрати зростуть до 3960 грн на місяць. Отже, додаткове навантаження становитиме:

понад 2900 грн щомісяця;

майже 35 тис. грн на рік.

"Для багатьох українських сімей ці "зайві" 35 тисяч гривень на рік — це оплата комунальних послуг за кілька місяців, дитячі гуртки, ліки або частина оренди житла", — заявив Андрій Вітренко.

новий тариф на проїзд у комунальному транспорті закладені витрати на енергоресурси, паливо, ремонт рухомого складу і конкурентну оплату праці працівників Фото: КМДА

Депутат закликав до аудиту транспорту

Голова бюджетної комісії також розкритикував аргументи КМДА щодо "європейського підходу" до тарифів.

На його думку, у країнах Європи висока ціна на проїзд компенсується якістю перевезень, комфортом та значними дотаціями з міських бюджетів.

Вітренко вважає, що перед підвищенням тарифів влада має провести аудит "Київпастрансу" та "Київського метрополітену", а також реформувати транспортну систему столиці.

Нагадаємо, у Київраді вже пояснювали намір підвищення тарифів на проїзд у комунальному громадському транспорті. Там зазначили, що у нові ціни на проїзд закладено чимало витрат. нову тарифну модель у громадському транспорті Києва планують запровадити від 15 липня 2026 року.

Водночас на сайті Київради вже зареєстрували петицію проти підвищення вартості проїзду, яка швидко набрала необхідну кількість голосів.