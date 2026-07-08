Одна поїздка — лише 6,5 грн: як киянам заощадити в метро після підвищення тарифів

Кияни ще можуть заощадити на проїзді в громадському транспорті, навіть якщо найближчим часом у столиці підвищать тарифи. Для цього достатньо заздалегідь придбати пакети поїздок у застосунку "Київ Цифровий", де вони наразі продаються за чинною вартістю та зі знижкою.

Фокус розповів, як мешканці столиці можуть підготуватися до можливого подорожчання проїзду та чому варто поповнити транспортну картку вже зараз.

Наразі у застосунку "Київ Цифровий" можна придбати пакети на 5, 10, 20 або 50 поїздок для користування комунальним транспортом. На них діють знижки, тому вартість однієї поїздки виходить нижчою за стандартний тариф.

Найвигіднішою пропозицією є пакет із 50 поїздок. Він коштує 325 гривень замість 400 гривень, тобто зі знижкою 75 гривень. Таким чином одна поїздка обходиться приблизно у 6,5 гривні.

Кияни ще можуть заощадити на проїзді до можливого підвищення тарифів. Фото: Скриншот

Придбані поїздки можна використовувати у метро, автобусах, тролейбусах і трамваях. Тож пасажири мають можливість поповнити транспортну картку або електронний квиток наперед на десятки поїздок, щоб після можливого підвищення тарифів ще певний час користуватися громадським транспортом за старою вартістю. Припускається, що кількість поїздок може бути безлімітною.

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Можливе підвищення вартості проїзду в Києві — що про це відомо

Як йдеться в розгронутому матеріалі видння "РБК-Україна", КМДА пропонує вперше за вісім років переглянути тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Міська влада винесла на громадське обговорення проєкт, який передбачає підвищення вартості разової поїздки до 30 гривень. Попередньо нові тарифи планують запровадити з 15 липня, однак остаточне рішення поки не ухвалене.

Варто зауважити, що станом на 8 липня жодних змін у вартості проїзду в Києві не відбулося. Разова поїздка у метро, як і раніше, коштує 8 гривень.

Та все ж у КМДА пояснюють необхідність підвищення тим, що нинішній тариф у 8 гривень вже не відповідає реальній собівартості перевезень. За останні вісім років значно зросли витрати на утримання інфраструктури, ремонт рухомого складу, електроенергію, паливо та інші складові роботи громадського транспорту. Саме тому, як зазначають у міській адміністрації, чинна вартість проїзду є економічно необґрунтованою.

Водночас остаточного рішення щодо нових тарифів наразі немає. Після завершення громадського обговорення проєкт ще мають розглянути та погодити. Крім того, Київська міська рада профспілок виступила за поетапне підвищення вартості проїзду. Замість одразу 30 гривень там пропонують спочатку встановити тариф на рівні 20 гривень, а ще через шість місяців підвищити його до 30 гривень. Також профспілки закликали передбачити механізм компенсації витрат на проїзд для працівників бюджетної сфери.

До якого часу можна користуватися поїздками, придбаними за 8 гривень

Ба більше, видання зазначає, що для тих, хто придбає пакети поїздок до можливого перегляду тарифів, діятимуть нинішні умови. За попередньою інформацією, поїздки, куплені за старою ціною, можна буде використовувати до 14 вересня 2026 року включно. Саме тому придбання пакетів у "Київ Цифровий" зараз є одним зі способів тимчасово уникнути додаткових витрат у разі підвищення вартості проїзду.

Нагадаємо, що з 1 липня до 31 серпня для київських школярів призупинили безоплатний проїзд у громадському транспорті на період літніх канікул. Натомість учні можуть придбати проїзні квитки зі знижкою 75% через застосунок "Київ Цифровий", термінали самообслуговування, сайт КП "ГІОЦ" або EasyPay. Також на час канікул право на безоплатний проїзд тимчасово втратили курсанти вищих військових навчальних закладів.

Також Фокус писав, що розрахункова вартість проїзду в Києві відрізняється залежно від виду транспорту: у наземному вона становить близько 44 грн, а в метро — ще більше. У міській владі при цьому зазначають, що тарифи не будуть встановлюватися лише на рівні собівартості, оскільки враховуватимуть і соціальні фактори.