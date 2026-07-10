Проїзд у Києві подорожчає до 30 грн: Кличко вже підписав розпорядження

Проїзд у Києві подорожчає з 15 липня — мер офіційно затвердив нові тарифи на транспорт. Разова поїздка в метро, автобусах, трамваях, тролейбусах і фунікулері коштуватиме 30 гривень, водночас для пасажирів, які купують поїздки пакетами, діятиме система знижок.

Про це стало відомо після того, як міський голова Віталій Кличко підписав відповідне розпорядження, яке оприлюднили на сайті КМДА.

Відповідно до документа, нові тарифи почнуть діяти з 15 липня 2026 року. Саме з цієї дати вартість разового квитка на всі види комунального транспорту столиці — метро, автобус, трамвай, тролейбус і фунікулер — становитиме 30 гривень.

Водночас для користувачів транспортної картки збережуть систему знижок. Чим більший пакет поїздок придбає пасажир, тим дешевшою буде вартість однієї поїздки. Зокрема, ціни становитимуть:

від 1 до 9 поїздок — 30 грн за поїздку;

від 10 до 19 — 28,90 грн;

від 20 до 29 — 27,80 грн;

від 30 до 39 — 26,60 грн;

від 40 до 49 — 25,50 грн;

50 поїздок — 25 грн за одну.

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При цьому вартість самого носія електронного квитка оплачується окремо.

Крім цього, розпорядженням затверджено нові проїзні квитки без обмеження кількості поїздок. Після активації вони діятимуть протягом визначеного часу. Так, проїзний на 24 години коштуватиме 375 гривень, на 48 годин — 563 гривні, а на 72 години — 750 гривень. У їхню вартість також не входить ціна електронного носія.

Окремим пунктом документа передбачено запровадження нового пересадкового квитка, який дозволятиме здійснювати необмежену кількість пересадок між комунальними видами транспорту протягом 90 хвилин із моменту активації. Його вартість встановлена на рівні 60 гривень, однак цей тариф набуде чинності пізніше — з 1 серпня 2026 року.

У КМДА також визначили порядок використання вже придбаних поїздок. Поїздки, куплені до 14 липня 2026 року, можна буде використати до 14 вересня 2026 року. Якщо після цієї дати на транспортній картці залишаться невикористані поїздки, їхню вартість автоматично перерахують у грошовий еквівалент і зарахують на баланс електронного квитка.

Документом також встановлено обмеження на кількість поїздок, які можна придбати або зберігати на транспортній картці. За один раз дозволено купити не більше 50 поїздок, а загальна кількість поїздок на електронному квитку не може перевищувати 100.

У міській владі пояснюють перегляд тарифів суттєвим зростанням витрат транспортних підприємств. Йдеться про подорожчання електроенергії, пального, запасних частин, ремонтів рухомого складу, а також збільшення витрат на оплату праці. За розрахунками комунальних перевізників, економічно обґрунтований тариф сьогодні перевищує 64 гривні для метро та 44 гривні для наземного транспорту.

Водночас у столиці планують зберегти чинні пільги для школярів і студентів, попри зміну вартості проїзду. Нове розпорядження також скасовує попередній документ про тарифи, який діяв із 2020 року.

Нагадаємо, що лише 9 липня Фокус писав, що у КМДА повідомляли про підготовку до підвищення вартості проїзду, однак не оголошувати дату змінення цін. Тоді одним із варіантів називали тариф у 30 гривень за поїздку, але запевняли, що остаточне рішення ще не ухвалили.

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