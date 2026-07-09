Метро по 30 грн уже не з 15 липня: в КМДА пояснили, коли ухвалять рішення

У Києві поки не називають дату можливого підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті, хоча підготовка відповідного рішення вже триває. Наразі міська влада продовжує погоджувати нові тарифи, а одним із варіантів є встановлення ціни у 30 гривень за одну поїздку.

Про це у Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації розповіли у відповіді на запит видання "РБК-Україна". У міськадміністрації пояснили, що затвердження нових тарифів відбувається за визначеною процедурою та потребує погодження кількох структурних підрозділів. Саме тому рішення не може бути ухвалене одним департаментом, а процес займає певний час.

Як зазначили у КМДА, Департамент економіки та інвестицій уже виконав необхідні розрахунки та визначив економічно обґрунтовану вартість проїзду на рівні 30 гривень. Під час розрахунків врахували реальні витрати транспортних підприємств за минулий рік, а також прогнозоване подорожчання електроенергії, пального, матеріалів, оплату праці працівників та інші витрати, без яких неможливо забезпечувати роботу громадського транспорту.

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Водночас у міській владі звернули увагу, що комунальні підприємства подали власні розрахунки, згідно з якими фактична собівартість перевезень є ще вищою.

Раніше у КМДА вже повідомляли, що економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становить 64,60 гривні за поїздку в метро та 44,14 гривні — у наземному транспорті. Однак ці показники використовуються лише для економічних розрахунків і не означають автоматичного встановлення саме таких цін для пасажирів.

У Департаменті транспортної інфраструктури додали, що проєкт розпорядження про нові тарифи поки що перебуває на стадії погодження. Після завершення всіх необхідних процедур документ офіційно опублікують, а про остаточне рішення та дату набуття ним чинності киян повідомлять заздалегідь через офіційний портал столиці та інформаційні ресурси міської влади.

Раніше експерт із транспортного планування Дмитро Беспалов розповідав, що можливе підвищення вартості проїзду в київському метро може бути пов'язане не лише зі зростанням витрат на перевезення, а й із фінансуванням будівництва нових станцій. За його словами, економічно обґрунтований тариф у 64 гривні виглядає значно вищим за очікуваний.

Також Фокус писав, що кияни ще можуть заощадити на проїзді перед можливим підвищенням тарифів, якщо заздалегідь придбають пакети поїздок у застосунку "Київ Цифровий". Поповнивши транспортну картку за чинними цінами, пасажири зможуть і після зміни тарифів певний час користуватися громадським транспортом за старою вартістю.